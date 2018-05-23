Министерство культуры так и не нашло организаторов праздника «Купалье» в Александрии. Даже за 200 тыс. рублей . Конкурс не состоялся и после продления его сроков — заявок так и не поступило, отмечено в протоколе подведения итогов на сайте госзакупок . Но праздник все равно будет. Его организуют чиновники — как и все предыдущие 7 раз.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Организатором праздника «Александрия собирает друзей» в этом году будет Министерство культуры, Могилевский облисполком и Шкловский райисполком, рассказала TUT.BY первый замначальника управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи облисполкома Елена Боброва.

— Праздник пройдет 7 и 8 июля на традиционной площадке на берегу Днепра в агрогородке Александрия. В этом году сделали ее благоустройство, поэтому зрителям будет еще удобнее, — рассказала Елена Боброва.

Работа всех площадок начнется 7 июля в 14.00. А 8 июля будет Днем культуры Украины, поэтому второй день праздника также будет насыщенным мероприятиями, отметила первый замначальника управления.

Афиша праздника пока верстается. Вспоминайте пока, как прошло Купалье в Александрии в 2017-ом и 2016 годах .