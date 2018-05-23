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Подросток, сбежавший при выписке из РНПЦ психического здоровья, найден
24.05.2018 10:39 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 24 мая. Подросток, о розыске которого 23 мая объявило Первомайское РУВД Минска, найден.
Пятнадцатилетний Даниил Сенников 14 мая при выписке из РНПЦ психического здоровья оттолкнул медсестру и убежал в неизвестном направлении. В РНПЦ подросток проходил курс лечения.
Милиция сообщила, что воспитанник столичного детского дома № 2 может находиться в ТЦ "Момо", "Галерея", "Галилео" или на железнодорожном вокзале. Несовершеннолетний просит у прохожих телефон с выходом в интернет, чтобы зайти на свою страничку в социальных сетях.
По информации Первомайского РУВД, вечером 23 мая подросток был обнаружен оперативными сотрудникам на улице Зыбицкая в столице. В настоящее время с ним все в порядке, он продолжает лечение в РНПЦ психического здоровья.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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Минск, 24 мая. Подросток, о розыске которого 23 мая объявило Первомайское РУВД Минска, найден. Пятнадцатилетний Даниил Сенников 14 мая при выписке из РНПЦ...
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