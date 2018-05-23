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За взятку в 15 тысяч долларов задержана директор республиканского центра подготовки паралимпийцев

24.05.2018 11:56 — Новости Общества | Tut.by  
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Возбуждено уголовное дело в отношении директора «Республиканского центра олимпийской подготовки по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта». Подозревают, что женщина получила 15 тысяч долларов за продление контракта одному из тренеров. Об этом сообщает Следственный комитет.

Согласно материалам дела, главный тренер национальной команды по инваспорту передала крупную сумму директору центра при посредничестве сестры-близнеца руководителя. Взамен она рассчитывала, что с ней заключат новый трудовой контракт.

Ранее тренер получила эти деньги как награду за подготовку спортсменов, которые привезли медали с Паралимпийских игр в Корее.

«Директор дала понять, что только в случае передачи ей этих денег 37-летняя женщина сможет продолжить работу в должности главного тренера», — рассказали в Следственном комитете.

46-летняя директор задержана, решается вопрос о ее заключении под стражу. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 430 УК (Получение взятки в особо крупном размере). Санкция статьи — от 5 до 15 лет лишения свободы.

Что касается тренера, то в СК напомнили: по закону, человек освобождается от ответственности за дачу взятки, если у него вымогали или он сам сообщил в органы.

Инваспорт — система физкультуры и спорта для инвалидов. Дефлимпийский спорт — спорт для людей с нарушениями слуха.

 
 
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По версии следствия, женщина требовала эту сумму от тренера за продление контракта.
 
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