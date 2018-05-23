В Витебске и Миорском районе торговые центры строили без необходимых разрешений

В Витебской области прокуратура проверила, как местная власть работает с инвесторами. В итоге нашли массу нарушений, сообщает Генпрокуратура.

Так, в Витебске долгое время по инвестдоговору возводили торговый центр — без разрешения на строительно-монтажные работы. При этом местная власть никак на это не отреагировала. Подобные ситуации были и при реализации двух инвестпроектов в Миорском районе.

Более 40% инвестиционных договоров по области прекратили действие из-за невыполнения инвесторами принятых на себя обязательств. Сумма средств, подлежащих возмещению в пользу государства, составила почти 240 тысяч рублей, более 3400 долларов и 163 500 евро.

«Витебский облисполком при этом не организовал должным образом работу по взысканию задолженностей с инвесторов, в том числе штрафных санкций (пеней, штрафов). По ряду договоров в силу длительного непринятия мер истек срок исковой давности. Защита интересов государства по этим договорам невозможна», — отмечают в Генпрокуратуре.

Один из инвесторов нарушил порядок подачи заявления об освобождении от уплаты задолженностей по инвестдоговору, но облисполком принял по нему положительное решение. В итоге инвестору предоставили отсрочку возмещения льгот и преференций на сумму почти в 100 тысяч рублей, освобождение от уплаты пени по договору в сумме 80 тысяч рублей. Но эти деньги от инвестора так и не поступили.

Прокуратура региона внесла представление в облисполком, в котором требует устранить нарушения законодательства и привлечь виновных к ответственности.