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"Бизнес, как велосипед: если останавливаешься - падаешь". 10 цитат основателя "Онеги" Сергея Метто

24.05.2018 11:46 — Новости Общества | Tut.by  
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После тяжелой продолжительной болезни на 51-м году жизни умер основатель компании «Онега», известный белорусский бизнесмен Сергей Метто. TUT.BY собрал его лучшие цитаты.


Сергей Метто. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY
  • «Однажды, в самом начале, когда я работал по 16 часов, я как-то очень сильно заработался, и пришел на работу в разной обуви: на одной ноге ботинок, а на другой — зимний сапог. В тот же день я проехал перекресток на красный свет, и заметил это потом уже — когда понял, что все стоят, а еду я один. Тогда пришел в турагентство и сказал: „Везите меня подальше куда-нибудь“. И на следующий день я отправился в Словакию кататься на лыжах». (Интервью kyky.org, 2015 год).
  • «Мне тогда было лет 10. Я мечтал о немецком конструкторе и попросил маму купить его. В ответ она предложила заработать самому. В выходные мы отправились в деревню, собрали на поле две сетки гороховых стручков, после чего я продал собранный урожай у магазина. Выручки как раз хватило на конструктор». (Интервью «Минскому курьеру», 2013 год).
  • «У меня было 14 неудач перед тем, как получился 15-й бизнес. Мне очень нравится фраза Михаила Веллера о том, что человек должен наработать определенное количество неудач. Потому что они дают ему опыт и умение». (Интервью «Про бизнес», 2016 год).
  • «Женщины менее мобильны — на них же еще ребенок, очаг. Так что если женщина чего-то достигла в бизнесе, это гораздо больше достойно уважения, чем успехи мужчины. У меня маленькие дети были, младшему сыну сейчас полтора года — я прекрасно представляю, сколько сил это требует. Причем первые 6−7 лет бизнеса взять паузу, к примеру, на год невозможно. Получается, что эти женщины с младенцем на руках продолжают вести бизнес. Это просто героизм! А если бизнес уже состоялся, разницы между бизнесменом и бизнесвумен никакой». (Интервью TUT.BY, 2015 год).
  • «Что значит „жизнь коротка“? То есть я сейчас должен бежать куда-то? Что я сейчас должен делать? У меня другие совершенно категории. Делай, что должен, и будь что будет». (Интервью kyky.org).
  • «Я пошел в предпринимательство, потому что мне надо было кормить семью. У меня были две большие мечты: квартира и машина». («Про бизнес», 2016 год).
  • «Нужно все время двигаться и развиваться. Бизнес, как велосипед: если останавливаешься — падаешь». («Минский курьер»).
  • «Моя мама была предпринимателем. Вязала шапочки, шила панамки и продавала их на минской Комаровке. Я с детства видел, как мама вела расчеты, записывала расходы и доходы. То есть можно сказать, что я с детства жил в предпринимательской среде». (Интервью infobank.by, 2011 год).
  • «Злаки — наш главный хлеб. Я сам в детстве несколько лет работал на зернотоке в деревне и частенько, особенно в ночную смену, мы просто жевали зерна, утоляли таким образом голод, и нам было очень вкусно». (infobank.by).

  • «Кризисы у нас происходят с периодичностью примерно раз в три года. 2008, 2011, 2014… Следующий — в 2017-м. Кризис — это циклично, это нормальное состояние, которое должно быть в бизнесе.

    Когда я осенью начал сокращать людей, я говорил: „Сбрасываем на зиму листья. Идем за природой“. Весной у деревьев вырастут новые листья. Все в природе так устроено.

    Кризис значит, что до него мы не то потребляли, не то продавали, делали то, от чего люди могут элементарно отказаться. Это санитар экономики, как волк — санитар леса, который больных животных съедает. Конечно, это плохо для тех, кто лишился работы, но в целом для экономики это хорошо. А те, кого сократили, найдут себе более эффективное применение». («Встреча Про бизнес.», 2015 год).

 
 
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