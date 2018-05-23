"Бизнес, как велосипед: если останавливаешься - падаешь". 10 цитат основателя "Онеги" Сергея Метто

«Кризисы у нас происходят с периодичностью примерно раз в три года. 2008, 2011, 2014… Следующий — в 2017-м. Кризис — это циклично, это нормальное состояние, которое должно быть в бизнесе.

Когда я осенью начал сокращать людей, я говорил: „Сбрасываем на зиму листья. Идем за природой“. Весной у деревьев вырастут новые листья. Все в природе так устроено.