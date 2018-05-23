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Теплая летняя погода установится в Беларуси в начале следующей недели

24.05.2018 11:59 — Новости Общества | БелТА  
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Теплая летняя погода установится в Беларуси в начале следующей недели

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теплая летняя погода установится в Беларуси в начале следующей недели, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"В предстоящие выходные погодные условия на территории Беларуси будет определять скандинавский антициклон, который смещается на центральные районы России. Антициклон сформирован в прохладном воздухе, так что в северо-восточных районах нашей страны по ночам будет свежо, но днем при небольшой облачности воздух прогреется. А в начале следующей недели установится по-летнему теплая погода", - рассказали в Белгидромете.

В пятницу, 25 мая, территория Беларуси окажется на периферии антициклона, лишь по юго-западу страны сохранится влияние атмосферного фронта. Ночью местами, днем по юго-западной части страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах с грозами. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Температура воздуха в Беларуси ночью составит 8-14 градусов выше нуля, во второй половине дня достигнет 20-26 градусов тепла.

В субботу, 26 мая, будет преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах по крайнему юго-западу Брестской и Гродненской областей пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром местами по Беларуси возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит от плюс 5 по северо-востоку до плюс 15 по юго-западу страны, днем будет 19-26 градусов тепла.

В воскресенье, 27 мая, будет преимущественно без осадков. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью будет находиться в пределах от плюс 5 по северо-востоку до плюс 13 по юго-западу страны, днем будет 20-26 градусов тепла.

В понедельник и вторник, 28-29 мая, погодные условия на территории Беларуси будет определять антициклон. Ожидается малооблачная, без осадков погода. Температура воздуха по стране в ночные часы понизится до 7-14 градусов выше нуля, днем составит 22-28 градусов тепла.-0-

Прогноз погоды на неделю

 
Теги: Минск
 
 
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24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теплая летняя погода установится в Беларуси в начале следующей недели, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по...
 
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