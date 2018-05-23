﻿ Освящение нижнего храма в Яглевичах.... 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Освящение нижнего храма в Яглевичах...

24.05.2018 — Новости Общества | Івацэвіцкі веснік  
Размер текста:
A
A
A
Освящение нижнего храма в Яглевичах...

 Tоржественное освящение нижнего храма в честь святых Царственных страстотерпцев  состоялось в деревне Яглевичи 19 мая.

Богослужение в знаменательный для прихода день возглавил Высокопреосвященнейший архиепископ Пинский и Лунинецкий Стефан. Гостем праздника стал монах Давид со Святой Горы Афон, изготовивший мраморный престол для нового храма. За труды для Свято-Гергиевского прихода и в честь первого визита в Пинскую епархию архиерей вручил афонскому гостю медаль св. Макария Пинского. После богослужения руководитель миссио-
нерского отдела Пинской епархии протодиакон Андрей Горбунов открыл выставку, посвящённую Царской
семье. Затем всех участников торжеств ждал концерт молодёжного хора из монастыря в честь Рождества Пресвятой Богородицы г. Бреста и праздничная трапеза.

В воскресенье, 20 мая, посетить освящённый храм и познакомиться с выставкой приехали паломники из Гродно – воспитанники воскресной школы при храме в честь св. Иоанна Предтечи вместе с родителями и преподавателями.

Храм в честь святых царственных страстотерпцев расположен в нижнем ярусе  храма Георгия Победоносца. Богослужения в нём будут совершаться  один раз в месяц, здесь же будут совершать таинство Крещения. Tакже планируется проводить здесь занятия для воспитанников воскресной школы.

Татьяна Метечко.

 

 
Теги: знакомства, Брест
 
 
Ссылка на источник 75
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 Tоржественное освящение нижнего храма в честь святых Царственных страстотерпцев  состоялось в деревне Яглевичи 19 мая.  ...
 
Новости дня
Новости общества
 
Теплая летняя погода установится в Беларуси в начале следующей недели
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
24.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Новости Ветки
Народны голас
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика