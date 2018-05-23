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Освящение нижнего храма в Яглевичах...
24.05.2018 — Новости Общества | Івацэвіцкі веснік
Tоржественное освящение нижнего храма в честь святых Царственных страстотерпцев состоялось в деревне Яглевичи 19 мая.
Богослужение в знаменательный для прихода день возглавил Высокопреосвященнейший архиепископ Пинский и Лунинецкий Стефан. Гостем праздника стал монах Давид со Святой Горы Афон, изготовивший мраморный престол для нового храма. За труды для Свято-Гергиевского прихода и в честь первого визита в Пинскую епархию архиерей вручил афонскому гостю медаль св. Макария Пинского. После богослужения руководитель миссио-
В воскресенье, 20 мая, посетить освящённый храм и познакомиться с выставкой приехали паломники из Гродно – воспитанники воскресной школы при храме в честь св. Иоанна Предтечи вместе с родителями и преподавателями.
Храм в честь святых царственных страстотерпцев расположен в нижнем ярусе храма Георгия Победоносца. Богослужения в нём будут совершаться один раз в месяц, здесь же будут совершать таинство Крещения. Tакже планируется проводить здесь занятия для воспитанников воскресной школы.
Татьяна Метечко.
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Tоржественное освящение нижнего храма в честь святых Царственных страстотерпцев состоялось в деревне Яглевичи 19 мая. ...
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