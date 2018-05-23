Освящение нижнего храма в Яглевичах...

Tоржественное освящение нижнего храма в честь святых Царственных страстотерпцев состоялось в деревне Яглевичи 19 мая.

Богослужение в знаменательный для прихода день возглавил Высокопреосвященнейший архиепископ Пинский и Лунинецкий Стефан. Гостем праздника стал монах Давид со Святой Горы Афон, изготовивший мраморный престол для нового храма. За труды для Свято-Гергиевского прихода и в честь первого визита в Пинскую епархию архиерей вручил афонскому гостю медаль св. Макария Пинского. После богослужения руководитель миссио-

нерского отдела Пинской епархии протодиакон Андрей Горбунов открыл выставку, посвящённую Царской

семье. Затем всех участников торжеств ждал концерт молодёжного хора из монастыря в честь Рождества Пресвятой Богородицы г. Бреста и праздничная трапеза.

В воскресенье, 20 мая, посетить освящённый храм и познакомиться с выставкой приехали паломники из Гродно – воспитанники воскресной школы при храме в честь св. Иоанна Предтечи вместе с родителями и преподавателями.

Храм в честь святых царственных страстотерпцев расположен в нижнем ярусе храма Георгия Победоносца. Богослужения в нём будут совершаться один раз в месяц, здесь же будут совершать таинство Крещения. Tакже планируется проводить здесь занятия для воспитанников воскресной школы.

Татьяна Метечко.