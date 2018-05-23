Береги свой велосипед





В Гомельской области с каждым годом растет количество велосипедов, к сожалению, вместе с этим растет и криминальный интерес к этому средству передвижения. Велосипед – весьма ценное и, при этом, зачастую небрежно хранимое имущество. Этой небрежностью и халатностью пользуются злоумышленники. Велосипеды крадут либо с целью перепродажи, либо из хулиганских побуждений. Для велосипедиста потеря двухколесного друга – событие неприятное и обидное, и дело не обязательно в его цене. Хотя… Сегодня стоимость некоторых байков может превышать и тысячу долларов.

С целью принятия мер, направленных на стабилизацию оперативной обстановки по рассматриваемому вопросу, проведения инвентаризации велосипедов, находящихся в пользовании у граждан, постановки их на учет и использования в дальнейшем имеющейся информации при проведении оперативно-розыскных мероприятий, с 01.03.2011 в УВД Гомельского облисполкома начала функционировать автоматизированная информационная система «Велосипед».

Сотрудниками органов внутренних дел на учет поставлено более 201300 велосипедов, находящийся в пользовании у жителей Гомельской области и в Октябрьском районе более 7400 велосипедов.

Необходимо отметить, что значительное количество хищений велосипедов совершается в сельских районах, где данные транспортные средства наиболее часто используются населением, как средства передвижения. Одной из причин, способствующей совершению данных преступлений, является недостаточный уровень информированности владельцев велосипедов о мерах имущественной безопасности. Отсутствие сведений (серийный номер, отличительные признаки) о похищенном транспортном средстве снижает эффективность мероприятий по раскрытию данного преступления.

В связи с постоянным криминальным интересом к двухколесному виду транспорта милиционеры призывают владельцев проявлять большую бдительность. И дают по этому случаю некоторые советы, как избежать нежелательного сценария для владельцев велосипедов:

храните документы, полученные Вами в магазине при покупке велосипеда;

помните, что покупая велосипед без документов, Вы рискуете стать хозяином краденого «коня»;

если документов на Ваш велосипед по каким-то причинам нет, обязательно перепишите или сфотографируйте серийный номер рамы (обычно он выбит снизу на кареточном узле рамы). Также желательно сделать фотографию велосипеда целиком «в профиль». Постарайтесь запомнить особые приметы вашего велосипеда – «не родные» детали, установленные аксессуары, наклейки, царапины и другие повреждения.

В случае кражи, эти меры значительно помогут в поиске и могут быть решающими для доказательства Вашей собственности.

Что делать, чтобы снизить риск кражи:

В настоящий момент на Гомельщине владельцы велосипедов могут поставить свои транспортные средства на учёт в отделе милиции, чтобы исключить либо предотвратить пользование их имуществом другими лицами.

Единственный гарантированный способ защиты от кражи – не оставлять велосипед без присмотра. Различного рода замки, сигнализации и прочие ухищрения будут лишь временным препятствием на пути вора.

Если все же велосипед приходится оставлять, то обязательно необходимо пристегивать его велозамком. Даже если Вы отлучаетесь буквально на одну минуту, чтобы забежать в магазин.

Если возможно, оставляйте велосипед в таком месте, чтобы он оставался у Вас на виду, пока вы находитесь внутри здания, например, сидите в кафе. Велосипед при этом все равно должен быть пристегнут.

Не стоит доверять присмотр за велосипедом случайным и незнакомым людям, например продавцу из ближайшего ларька.

Желательно оставлять велосипед в поле зрения камер видеонаблюдения, если таковые имеются поблизости.

Пристегивая велосипед к ограждению, перилам или подобной конструкции, убедитесь в ее надежности и устойчивости.

Приковывайте велосипед за колесо и раму, а если позволяет длина троса – за оба колеса и раму.

Не помешает уносить с собой все быстросъемное оборудование велосипеда – велокомпьютер, освещение, насос, флягу.

Существует мнение, что немытый и заляпанный грязью велосипед значительно теряет привлекательность в глазах воришек. Но это их абсолютно не останавливает.

Если вы ездите на велосипеде на работу, попробуйте договориться со службой охраны или руководством о возможности оставлять велосипед на территории предприятия или внутри здания в какой-нибудь подсобке.

Получив отрицательный ответ, не расстраивайтесь, используйте для «фиксации» велосипеда внушительную стальную цепь и висячий замок.

Пару слов о замках. Самым распространенным типом велозамка является тросовый. Дешевые и тонкие тросики легко и быстро перекусываются маленькими кусачками, а то и вообще могут быть разорваны руками. Приемлемая толщина велозамка – от 12 мм и более, то есть примерно толщиной с палец. Не стоит обольщаться, эти замки также можно перекусить кусачками небольшого размера, но придется повозиться значительно дольше. Сам замочный механизм может быть классическим или кодовым. Кодовый замок, при своем кажущемся удобстве, весьма ненадежен, так как обычно содержит комбинацию из 4-5 цифр, которая легко подбирается в течение нескольких минут.

Гораздо более стойкими против взлома являются цепные велозамки и замки типа U-lock. Вскрыть такой замок можно разве что с помощью болгарки или огромных арматурных ножниц. Однако стойкость его против отмычки находится наравне с обычными замками.

Если Ваш велосипед украли:

Как только обнаружили пропажу велосипеда, сразу же звоните в милицию.

Запомните или запишите время кражи. Осмотрите место происшествия.

Поищите вокруг камеры видеонаблюдения.

Постарайтесь найти свидетелей, запишите их номера.

При обращении в милицию с заявлением о краже вам понадобится паспорт, а также желательно документы на велосипед, его фотографии или детальное описание. Указывая стоимость велосипеда, учитывайте все апгрейды и изменения. Если Вам еще не исполнилось 18 лет, для подачи заявления придется взять с собой одного из родителей.

Сообщите о краже всем друзьям-велосипедистам, возможно, Ваш велосипед попадется на глаза в городе кому-нибудь из них.

Просматривайте местные объявления о продаже подержанных велосипедов, есть вероятность встретить там Вашего двухколесного друга.

Если Вам удалось отыскать свой велосипед самостоятельно, не пытайтесь отнять его у нового хозяина, тем более с применением силы. Сразу же вызывайте милицию, дальнейшее разбирательство – их работа.

Напоследок хотелось бы сказать, что единственной защитой от воров во все времена была и остается осмотрительность и бдительность хозяев имущества.

В случае проявления беспечности хозяев велосипедов, выразившегося в том, что они бросают велосипеды на лестничных площадках в подъездах многоэтажных жилых домов, как правило не пристегнув велозамком, загромождая проход, сотрудниками милиции будут приниматься меры к фиксации таких фактов, и проверочные материалы будут направлены в КЖУП «Октябрьское», для начала в отношении владельцев вышеуказанных велосипедов административного процесса по ст. 21.16 КоАП Республики Беларусь, по которой предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере от 10 до 30 базовых величин.

Вместе с тем хотелось бы напомнить, что ст. 205 Уголовного Кодекса Республики Беларусь(Тайное похищение имущества (кража)) —

наказывается общественными работами, или штрафом, или ис­правительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

Кража, совершенная повторно, либо группой лиц, либо с про­никновением в жилище, —

наказывается исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок от трех до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до четырех лет, или лишением свободы на тот же срок.

Кража, совершенная в крупном размере, —

наказывается лишением свободы на срок от двух до семи лет с конфискацией имущества или без конфискации.

Кража, совершенная организованной группой либо в особо крупном размере, —

наказывается лишением свободы на срок от трех до двенадцати лет с конфискацией имущества.

М. Шилович

Начальник отделения уголовного розыска

Октябрьского РОВД

майор милиции