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В Гродно появится подвесной пешеходный мост через Неман
24.05.2018 12:33 — Новости Общества | Tut.by
Мост будет соединять базу отдыха «Привал» и лесопарковую зону Пышки. Его строительство инвестирует ГТФ «Неман»,
Сейчас на «Привале» обустраивается пляжная зона с 28-метровым прогулочным пирсом. В спортивном секторе зоны расположатся теннисный корт, баскетбольная площадка, а также площадки для пляжного футбола и волейбола. Запроектированы трибуны на 359 мест. А подвесной пешеходный мост сократит путь из города к базе отдыха «Привал».
Уже начинается практическая работа по реализации инвестиционного проекта и обсуждается архитектурное решение конструкции моста.
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Мост будет соединять базу отдыха "Привал" и лесопарковую зону Пышки. Его строительство инвестирует ОАО "Гродненская табачная фабрика "Неман".
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