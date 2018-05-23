В Гродно появится подвесной пешеходный мост через Неман

Мост будет соединять базу отдыха «Привал» и лесопарковую зону Пышки. Его строительство инвестирует ГТФ «Неман», сообщает «Гродненская правда».





Сейчас на «Привале» обустраивается пляжная зона с 28-метровым прогулочным пирсом. В спортивном секторе зоны расположатся теннисный корт, баскетбольная площадка, а также площадки для пляжного футбола и волейбола. Запроектированы трибуны на 359 мест. А подвесной пешеходный мост сократит путь из города к базе отдыха «Привал».

Уже начинается практическая работа по реализации инвестиционного проекта и обсуждается архитектурное решение конструкции моста.