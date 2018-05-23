Парковки, туалеты и реконструкция Жарковского. Что отремонтируют и построят в Гомеле в этом году

Гомельский городской Совет депутатов утвердил Инвестиционную программу города Гомеля на 2018 год с перечнем объектов строительства, которые профинансируют за счет средств городского бюджета, сообщает rynak.by.

Итоговый вариант инвестпрограммы состоит из 12-ти пунктов и предусматривает финансирование в размере чуть более 3,85 млн рублей (на полмиллиона меньше, чем в прошлом году).

В планах из средств бюджета в ближайшее время благоустроить гостевые парковки по улице и переулку Спартака, отремонтировать часть улицы Жарковского (от улицы Советской до улицы Кирова), построить общественные туалеты на набережной реки Сож, установить системы видеонаблюдения на территории, прилегающей к Центру инклюзивной культуры, на площади Труда и площадке зоны отдыха «Пруды».

Также предусмотрены капитальный ремонт и модернизация в учреждениях образования и здравоохранения, замена тепловых сетей ЖКХ, строительство (реконструкция) новых уличных распределительных газопроводов и комплекса по обращению с твердыми коммунальными отходами для Гомеля и Гомельского района.