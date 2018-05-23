ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Парковки, туалеты и реконструкция Жарковского. Что отремонтируют и построят в Гомеле в этом году

24.05.2018 12:29 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Гомельский городской Совет депутатов утвердил Инвестиционную программу города Гомеля на 2018 год с перечнем объектов строительства, которые профинансируют за счет средств городского бюджета, сообщает rynak.by.

Итоговый вариант инвестпрограммы состоит из 12-ти пунктов и предусматривает финансирование в размере чуть более 3,85 млн рублей (на полмиллиона меньше, чем в прошлом году).

В планах из средств бюджета в ближайшее время благоустроить гостевые парковки по улице и переулку Спартака, отремонтировать часть улицы Жарковского (от улицы Советской до улицы Кирова), построить общественные туалеты на набережной реки Сож, установить системы видеонаблюдения на территории, прилегающей к Центру инклюзивной культуры, на площади Труда и площадке зоны отдыха «Пруды».

Также предусмотрены капитальный ремонт и модернизация в учреждениях образования и здравоохранения, замена тепловых сетей ЖКХ, строительство (реконструкция) новых уличных распределительных газопроводов и комплекса по обращению с твердыми коммунальными отходами для Гомеля и Гомельского района.

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 43
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Городской Совет депутатов утвердил Инвестиционную программу города Гомеля на 2018 год.
 
Новости дня
Новости общества
 
Пад творчым крылом “Белай Русі”
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
24.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Новости Ветки
Народны голас
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика