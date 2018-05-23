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Возбуждено уголовное дело в отношении директора центра по паралимпийским видам спорта в Минске
24.05.2018 13:19 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 24 мая. В управлении Следственного комитета по Минску возбуждено дело по ч. 3 ст. 430 УК (получение взятки) в отношении директора Республиканского центра олимпийской подготовки по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта.
Как сообщает СК Беларуси, установлено, что главный тренер национальной команды по инваспорту передала в качестве взятки 15 тыс. долларов США директору учреждения при посредничестве сестры — близнеца руководителя за благоприятное решение вопроса о заключении нового трудового контракта. Данная сумма ранее была перечислена главному тренеру команды в качестве вознаграждения за подготовку спортсменов, занявших призовые места на Паралимпийских играх в Пхёнчхане. При этом директор дала понять, что только в случае передачи ей денег 37-летняя женщина сможет продолжить работу в должности главного тренера.
46-летний директор задержана, следователи будут ходатайствовать перед прокурором о применении к ней меры пресечения в виде заключения под стражу. Устанавливаются обстоятельства совершенных противоправных действий.
Уголовное дело возбуждено по материалам управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД Мингорисполкома.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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Минск, 24 мая. В управлении Следственного комитета по Минску возбуждено дело по ч. 3 ст. 430 УК (получение взятки) в отношении директора Республиканского центра...
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