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Житель Слонима пытался "самореализоваться" путем эксгибиционизма
24.05.2018 12:51 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 24 мая. В отношении жителя Слонима 1993 года рождения возбуждено дело по ч. 1 ст. 339 УК (хулиганство).
Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, 18 мая в райцентре он продемонстрировал свои гениталии несовершеннолетней, а затем скрылся. Потерпевшая сообщила о случившемся в милицию. Правоохранители по приметам оперативно задержали подозреваемого.
Молодой человек рассказал, что в последнее время стал испытывать неудовлетворение своей жизнью и захотел самореализоваться.
Ранее в поле зрение правоохранительных органов он не попадал.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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Минск, 24 мая. В отношении жителя Слонима 1993 года рождения возбуждено дело по ч. 1 ст. 339 УК (хулиганство). Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, 18 мая в...
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