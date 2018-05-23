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Пинские пограничники охраняют почти 25 км водного участка Госграницы

24.05.2018 — Новости Общества | Варяг-пресс  
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Пинские пограничники охраняют почти 25 км водного участка Госграницы

Сотрудники Пинского погранотряда охраняют почти 25 км водного участка Госграницы. Это озеро Белое в Дрогичинском районе, реки Отнога, Стахода, Простырь, Припять в Пинском районе и Горынь в Столинском. Как правило, на реках граница проходит по их фарватеру, правый берег — белорусский, а  левый — украинский.

На вооружении военнослужащих Пинского погранотряда для охраны водной части Госграницы состоят современные жестко-надувные катера, способные развивать скорость до 70 км/ч. Они вмещают пять человек, их грузоподъемность — до полутонны и они позволяют выполнять задачи в тех местах,  куда колесная техника просто не доберется.

Основные задачи пограничников при охране водных участков границы — не допустить незаконного ее пересечения людьми и контрабанду. В 2017 году сотрудники Пинского погранотряда с применением моторных лодок задержали порядка 10 нарушителей пограничного законодательства. Нередко обнаруживают и случаи браконьерства — незаконной ловли в пограничной зоне или полосе. Поэтому погранотряд тесно взаимодействует и с Госинспекцией по охране животного и растительного мира.

 
 
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Сотрудники Пинского погранотряда охраняют почти 25 км водного участка Госграницы. Это озеро Белое в Дрогичинском районе, реки Отнога, Стахода, Простырь, Припять в...
 
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