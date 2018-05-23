На Гомельщине - первые случаи отравления грибами, среди пострадавших трехлетний ребенок

Этой весной на Гомельщине зарегистрировано два случая отравления грибами. Среди пострадавших — 38-летний житель Гомельского района и трехлетний гомельчанин, сообщили в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Ребенка привезли в больницу, родили рассказали, что накануне кормили малыша грибным супом из сушеных боровиков и подберезовиков.

Мужчина из Гомельского района госпитализирован после употребления весенних грибов — жареных строчков и сморчков.

Кстати, в области ежегодно фиксируются случаи отравления строчками, которые внешне очень похожи на съедобные сморчки. Это самые первые грибы, которые появляются в лесу в апреле — мае.

— Ядовитое действие строчков связано с выделением гельвелловой кислоты, которая обладает гемолитическим свойством, — пояснила врач-гигиенист Марина Ковалева. — В строчках также есть другое токсическое вещество, обладающее нейротропными свойствами. Оно не разрушается и не переходит в отвар даже при долгом кипячении. Яд может накапливаться в организме, поражать печень.

Но и со съедобными сморчками, предупреждают специалисты, нужно быть крайне внимательным. Употреблять их в пищу можно только после тщательного мытья и кулинарной обработки.