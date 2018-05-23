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Выпускные вечера в Беларуси пройдут 9-10 июня

24.05.2018 14:30 — Новости Общества | БелТА  
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Выпускные вечера в Беларуси пройдут 9-10 июня
Фото из архива

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси выпускные вечера для одиннадцатиклассников пройдут 9-10 июня, сообщила журналистам консультант главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Лариса Емельянчик, передает корреспондент БЕЛТА.

"В этом году выпускные вечера с вручением аттестатов об общем среднем образовании проводятся 9 или 10 июня в учреждениях общего среднего образования - школах, гимназиях", - сказала Лариса Емельянчик.

В отдельных случаях выпускной может пройти в учреждении дополнительного образования детей и молодежи или культуры. По словам консультанта, такая ситуация возможна, если, например, в школе старой постройки нет актового зала или количество выпускников превышает количество мест в нем.

Конкретную дату (9 или 10 июня), время, продолжительность, место проведения выпускных вечеров определяет руководитель учреждения общего среднего образования с участием родительского комитета, класса и по согласованию с местными исполнительными и распорядительными органами.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси выпускные вечера для одиннадцатиклассников пройдут 9-10 июня, сообщила журналистам консультант главного управления...
 
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