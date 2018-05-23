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На проспекте Независимости заменят фонари
24.05.2018 14:49 — Новости Общества | Tut.by
Недавно на площади Победы заменили фонари, а в ближайшие годы систему освещения планируют обновить на всем проспекте. Об этом сообщает
Четыре опоры, на каждой из которых расположились ажурные конструкции со светодиодными светильниками, напоминающими цветы на длинных стеблях, уже размещены на площади Победы. Еще одна была установлена ранее в районе главного корпуса БГУ в начале проспекта.
— Новые опоры и ажурные кронштейны на них — экспериментальные образцы, они повторяют оригиналы, стоявшие на проспекте в 50-х годах. В перспективе такие фонари появятся на всем протяжении магистрали. В этом году предполагается разработать проект реконструкции системы освещения на участке от площади Независимости до улицы Козлова, — рассказал начальник производственно-технического отдела УП «Мингорсвет» Владлен Чухин.
Всего на двух центральных проспектах находится около 1 тысячи опор различной конструкции. Работа по их обновлению проводится с 2015 года, в частности продолжается реконструкция системы освещения и праздничной иллюминации на проспекте Победителей. Очередной этап проекта включает участок от улицы Мельникайте до улицы Богдановича.
Опоры, размещенные на проспекте Независимости, отслужили свыше 50 лет, в связи с чем на их содержание требуются большие средства. Предусмотрена поэтапная замена металлических конструкций на оцинкованные, которые не подвергаются коррозии.
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Недавно новые фонари уже появились на площади Победы.
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