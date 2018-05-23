На проспекте Независимости заменят фонари

Недавно на площади Победы заменили фонари, а в ближайшие годы систему освещения планируют обновить на всем проспекте. Об этом сообщает БЕЛТА .



Фото: «Минск-Новости»

Четыре опоры, на каждой из которых расположились ажурные конструкции со светодиодными светильниками, напоминающими цветы на длинных стеблях, уже размещены на площади Победы. Еще одна была установлена ранее в районе главного корпуса БГУ в начале проспекта.

— Новые опоры и ажурные кронштейны на них — экспериментальные образцы, они повторяют оригиналы, стоявшие на проспекте в 50-х годах. В перспективе такие фонари появятся на всем протяжении магистрали. В этом году предполагается разработать проект реконструкции системы освещения на участке от площади Независимости до улицы Козлова, — рассказал начальник производственно-технического отдела УП «Мингорсвет» Владлен Чухин.



Фото: «Минск-Новости»

Всего на двух центральных проспектах находится около 1 тысячи опор различной конструкции. Работа по их обновлению проводится с 2015 года, в частности продолжается реконструкция системы освещения и праздничной иллюминации на проспекте Победителей. Очередной этап проекта включает участок от улицы Мельникайте до улицы Богдановича.

Опоры, размещенные на проспекте Независимости, отслужили свыше 50 лет, в связи с чем на их содержание требуются большие средства. Предусмотрена поэтапная замена металлических конструкций на оцинкованные, которые не подвергаются коррозии.