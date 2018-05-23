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С Солодухой и другими местными звездами. Как пройдет последний звонок в "Минск-Арене"

24.05.2018 14:43 — Новости Общества | Tut.by  
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В республиканском празднике последнего звонка, который пройдет 30 мая в «Минск-Арене», примут участие около 11 тысяч человек. Имена исполнителей, которые выступят перед выпускниками, «режиссеры просили не разглашать», рассказала Лариса Емельянчик, консультант главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования, но намекнула: это будут «самые популярные артисты белорусской эстрады».


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

На республиканском празднике последнего звонка будут присутствовать все выпускники школ, лицеев, гимназий города Минска — их около 10 тысяч. 600 человек приедет из Минской области, по 100 — из Брестского, Витебского, Гродненского, Гомельского, Могилевского регионов.

«Приедут лучшие выпускники из всех областей», — подчеркнула Лариса Емельянчик. Среди них — победители олимпиад, спортивных состязаний, творческих конкурсов.

На вопрос TUT.BY, почему выпускников из регионов будет немного, Лариса Емельянчик пояснила:

— Для того, чтобы доставить 100 детей, нужно обеспечить проживание, питание, транспорт. Через день — первый экзамен. Потом мы не успеем довезти их обратно. Размещение обеспечивает город Минск, питание будет организовано за счет республиканского бюджета. Приедут действительно лучшие выпускники.

В 16.00 у «Минск-Арены» начнется культурно-развлекательная программа «Парк молодежных культур». Ее организовали в том числе для того, чтобы выпускники прибывали постепенно, а не все сразу, объяснила Лариса Емельянчик.

— Праздничные мероприятия начнутся уже на прилегающей к «Минск-Арене» зоне. В программе — выступления творческих коллективов, развлекательные игры, спортивные соревнования, будут организованы фотозоны, можно будет обучиться танцам.

В 18.00 начнется торжественная часть мероприятия, во время которой будут награждены победители олимпиад, спортивных соревнований, творческих конкурсов.

— Не все, но определенное количество выпускников будет награждено ценными призами и памятными знаками.

Режиссеры конкурса задумали награждение выпускников в различных номинациях: «Чемпион 2018 года», «Лучший талант» и др. Награду получат и лучшие классные руководители — их, по словам Ларисы Емельянчик, уже определили во время заранее проведенных на местах конкурсов.

На торжественную часть приглашены депутаты парламента, руководство Министерства образования, Министерства культуры, Мингорисполкома, а также участницы конкурса «Мисс Беларусь — 2018».

Затем — концерт. В нем примут участие популярные артисты белорусской эстрады, в том числе, участники национального отбора на «Евровидение — 2018».

— Режиссеры попросили не оглашать список участников. Но я осмелюсь сказать, что это действительно самые популярные артисты белорусской эстрады среди нашей молодежи.

По информации TUT.BY, для выпускников будут петь Александр Солодуха, Алена Ланская, Саша Немо и другие белорусские исполнители.

Предполагается, что мероприятие закончится в 21 час. Развозить выпускников будут дополнительные автобусы.

 
Теги: Минск
 
 
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На республиканском празднике последнего звонка будут присутствовать все выпускники школ, лицеев, гимназий города Минска - их около 10 тысяч. 600 человек приедет из...
 
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