Суд вынес приговор экс-милиционеру, избившему задержанных в Бресте: 6 лет усиленного режима

Суд вынес приговор бывшему сотруднику Московского РОВД Бреста, который обвинялся в превышении власти и служебных полномочий — 6 лет лишения свободы в колонии усиленного режима.

По версии следствия, обвиняемый «в группе с неустановленными лицами» избил двух жителей Бреста , которых доставили в опорный пункт милиции за нахождение в общественном месте в состоянии опьянения.

Его обвиняли в превышении власти и служебных полномочий, сопряженном с насилием и применением спецсредств. Обвиняемый себя виновным не признал.

(Будет дополнено).