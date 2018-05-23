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Суд вынес приговор экс-милиционеру, избившему задержанных в Бресте: 6 лет усиленного режима
24.05.2018 14:59 — Новости Общества | Tut.by
Суд вынес приговор бывшему сотруднику Московского РОВД Бреста, который обвинялся в превышении власти и служебных полномочий — 6 лет лишения свободы в колонии усиленного режима.
По версии следствия, обвиняемый «в группе с неустановленными лицами»
Его обвиняли в превышении власти и служебных полномочий, сопряженном с насилием и применением спецсредств. Обвиняемый себя виновным не признал.
(Будет дополнено).
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Его обвиняли в превышении власти и служебных полномочий, сопряженном с насилием и применением спецсредств.
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