ВЫ СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ КОМПЕТЕНТНО

УЗ «Борисовская больница № 2»

Есть ли возможность в летнее время сохранить напор воды в стационарное отделение больницы № 2 (4-й и 5-й этажи), т.к. это необходимо для работы оборудования?

Специалистами ГП «Борисовводоканал» произведен мониторинг давления водопроводной сети в районе УЗ «Борисовская больница № 2». Давление в водопроводной сети на уровне первого этажа составляет 0,24-0,26 Мпа, что соответствует нормативному давлению для многоэтажной застройки (п.6.26. СНБ 4.01.01-03 «Водоснабжение питьевое. Общие положения и требования»). За период с января по апрель 2018 года заявок в диспетчерской службе ГП «Борисовводоканал» на предмет низкого давления в УЗ «Борисовская больница № 2» не зафиксировано.

Директор ГП «Борисовводоканал» Л.М. Шаповал

Почему автобус № 1 приезжает на остановочные пункты не по расписанию?

На предприятии имеется 69 единиц автобусов, обслуживающих городские маршруты, из них 26 единиц автобусов полностью самортизированы, остальные автобусы имеют эксплуатационный износ более 78%. В связи с большим техническим износом автобусов допускаются случаи съезда автобусов с линии по техническим причинам. Администрация филиала «Автобусный парк № 3» приносит свои извинения за временные неудобства, связанные с движением автобуса не по расписанию. В 2018 году запланировано приобретение новых автобусов. После их приобретения будет уменьшено количество срывов рейсов и улучшено качество обслуживания пассажиров.

ОАО «Борисовский шпалопропиточный завод»

В магазине «Одежда», который расположен на привокзальной площади ж/д вокзала г. Борисова, отказали в предоставлении скидки многодетной матери, потому что она зарегистрирована по месту жительства в г. Дзержинске. Почему?

Согласно решению Борисовского райисполкома от 19.13.2011 № 1587 «О некоторых мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан», которым предоставляется скидка с розничной цены в размере 10%, в ОАО «Веста-Борисов» написан приказ от 21.12.2011 № 539, на основании которого отпуск товаров производится согласно удостоверений и списков граждан, социальных работников, предоставленных управлением по труду, занятости и социальной защите Борисовского райисполкома.

В связи с вышеизложенным действия работников магазина № 1 «Семейный», отказавших предоставить скидки многодетной матери, зарегистрированной по месту жительства в г. Дзержинске, были правомерны.

Директор ОАО «Веста-Борисов» Л. А. Кулинчик

ОАО «Борисовжилстрой»

Почему на территорию УЗ «Борисовская центральная районная больница» платный въезд, но при этом не дают чеки?. Когда планируется благоустройство стоянки?

Ограничение въезда на территорию ЦРБ вызвано необходимостью организации безопасного движения по территории ЦРБ. Стихийные парковки и маневрирование автомобилей на территории ЦРБ являются недопустимыми, водители автотранспорта создают предпосылки к ДТП и несчастным случаям. Парковка машин непосредственно у входов создает помехи для сотрудников и передвижения автомобилей скорой помощи, затрудняет работу хозяйственных служб учреждения. Кроме того, в случае возникновения чрезвычайной ситуации исключается возможность подъезда в ЦРБ специальной техники: автомобилей пожаротушения, спасения и других служб. Шумное маневрирование автотранспорта под окнами ЦРБ, в том числе и в ночное время, нарушает лечебно-охранительный режим у стационарных пациентов. Въезд транспортных средств на территорию ЦРБ осуществляется бесплатно при необходимости доставки больного до приемного отделения в экстренных случаях, составляющих угрозу его жизни и требующих незамедлительного оказания медицинской помощи.

На основании письма Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.06.2003 УЗ «Борисовская ЦРБ» имеет право оказывать любые виды немедицинских платных услуг, из которых разрешается стоянка индивидуального автотранспорта на территории учреждения здравоохранения. Главный врач в соответствии с законодательством имеет право своим приказом определить порядок въезда на территорию ЦРБ.

Приказом главного врача УЗ «Борисовская ЦРБ» утвержден прей-скурант на платную услугу: «Платный въезд на территорию центральной районной больницы». У сторожей имеется кассовый аппарат для выдачи чеков. По вопросу невыдачи чеков со сторожей взяты объяснительные. Факта отказа в выдаче чеков не установлено.

Благоустройство стоянки планируется при строительстве многопрофильного корпуса Борисовской ЦРБ.

Главный врач УЗ «Борисовская ЦРБ» А.А. Дрозд

ОАО «Борисовский шпалопропиточный завод»

Просим произвести грейдирование дороги в микрорайоне «Север», которая пересекает улицы имени Бирич, Мира, Аэродромную, Совхозную.

Грейдирование дороги в микрорайоне «Север», которая пересекает указанные улицы, выполнено.

Главный инженер Борисовского УП «Жилье»

А.В. Пушкин ОАО «Борисовбытсервис»

После закрытия участка дороги по ул. Гагарина (в связи с ремонтом) по маршруту движения автобуса № 10А стал ходить маленький автобус. В связи с этим изменился маршрут движения, увеличилось количество остановок для посадки и высадки пассажиров, а соответственно увеличился пассажиропоток. В утренние часы в автобус практически невозможно сесть. В салоне теснота, духота, что вызывает неудовлетворение пассажиров. Возможно ли на данный маршрут выделять большой автобус («гармошку»), хотя бы в утренние часы с о.п. «Печи»?

По маршруту № 10А «Ж.д. вокзал – Печи» при возможности будет планироваться автобус большей вместимостью.

Директор филиала «Автобусный парк № 3» ОАО «Миноблавтотранс» А.И. Слаек

ОАО «Борисовский завод «Автогидроусилитель»

Требуется срочный ремонт дороги, прилегающий к Храму Рождества Христова (район ул. 8 Марта, ул. Новая). Особенно усугубляется качество дороги во время и после дождя, проезд становится затруднителен. В какие сроки возможно осуществить ремонт?

Дорога, прилегающая к Храму Рождества Христова (район ул. 8 Марта, ул. Новая), прогрейдирована.

Главный инженер Борисовского УП «Жилье» А.В. Пушкин

ОАО «Борисовжилстрой»

Планируется ли снос здания барачного типа по адресу: г. Борисов, ул. Почтовая, 41?

Снос здания барачного типа по адресу: г. Борисов, ул. Почтовая, 41 в 2018 году не планируется.

Главный инженер Борисовского УП «Жилье» А.В. Пушкин