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Поход выходного дня с ОСВОДом

24.05.2018 — Новости Общества | Единство  
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 Задача похода состояла в том, чтобы предоставить шанс, научиться жить в суровых условиях и побыть в ситуации, где нет комфорта, а также получить навыки безопасного поведения у воды. Место, где мы находились, окружено прекраснейшим пейзажем реки Березина. Наши гимназисты получили не только заряд бодрости и хорошего настроения, но и повторили основные правила безопасности на воде летом. В игровой форме школьники называли основные правила поведения на воде, отгадывали кроссворды, а председатель познакомила ребят с основными знаками безопасности, которые устанавливаются возле берега. Радует, что многие правила ребята знают очень хорошо и такое мероприятие им очень запомнится. Для закрепления полученных знаний на берегу реки, учащиеся получили в подарок буклет «Рекомендации по поведению на воде».

Чтобы избежать беды, детям и взрослым необходимо строго соблюдать ряд простых правил поведения на воде:

-особенно опасно нахождение у воды детей без присмотра взрослых. Ребенок может просто споткнуться и упасть лицом в воду даже на мелком месте;

- большинство людей тонут не из-за того, что плохо плавают, а потому, что, заплыв далеко, поддаются панике и не надеются на себя;

-полезно овладеть техникой отдыха для того, чтобы, начав из-за чего-нибудь нервничать во время плавания, вы смогли просто расслабиться и отдохнуть. А потом, придя в себя, доплыть до берега;

-при отсутствии волн лучше всего отдыхать в положении на спине. Чтобы обеспечить горизонтальное положение тела, надо вытянуть прямые расслабленные руки за головой, ноги развести в стороны и слегка согнуть;

- купаться можно не раньше, чем через 1,5-2 часа после еды;

- нельзя нырять в незнакомых местах, ведь на дне могут оказаться затопленные бревна, камни, коряги;

- не прыгать в воду с лодок, катеров, причалов и других сооружений, не приспособленных для этих целей;

- не заплывать далеко от берега, за буйки, обозначающие границы безопасной зоны;

- нельзя быстро погружаться и прыгать в воду после принятия солнечных ванн, бега, игр без постепенной адаптации к холодной воде;

- категорически запрещается входить в воду и купаться в нетрезвом состоянии;

- ни в коем случае не плавать на надувных матрацах, автомобильных камерах, надувных игрушках.

http://borisovgymnasia3.by/

 
 
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19-20 мая в рамках Недели безопасности на водах учащиеся ГУО «Гимназия №3 г.Борисова» провели пеший поход в районе Пески под руководством председателя первичной...
 
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