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ДИНАМИКА ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ, но работать есть над чем

24.05.2018 — Новости Общества | Единство  
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Борисовском районе наблюдается снижение подростковой преступности. За три месяца этого года 5 несовершеннолетних совершили 9 преступлений, в прошлом году за аналогичный период – 16. Все правонарушения совершены мальчиками в городе Борисове.
– Положительным является и то, что снизилось количество преступ-лений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения – с 5 до 2, – отметила начальник инспекции по делам несовершеннолетних Борисовского РУВД капитан милиции Н.Б. Ермолинская. – Лишь одно преступление совершено группой лиц, в прошлом году за такой же период – 14.
Как негативную тенденцию в ИДН отмечают увеличение преступлений, к которым причастны ранее судимые лица – 4 факта (за аналогичный период прошлого года таких случаев не было).
Настораживает правоохранителей и то, что возрастает число хулиганств и грабежей, совершенных подростками. В основном, в таких действиях замешаны нетрезвые подростки. К сожалению, этот вид преступлений остается актуальным.
– Произошел рост правонарушений, совершенных детьми, – рассказала Наталья Борисовна. – За распитие спиртных напитков в общественных местах либо нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения привлечено 46 подростков (в прошлом году 34).
Актуальна проблема вовлечения несовершеннолетних в антиобщественное поведение путем совместного распития спиртных напитков либо приобретения алкоголя для подростков. За этот год уже 18 взрослых ответят перед законом за такие действия.
– Нам необходимо в дальнейшем обращать внимание и выявлять подобные факты, ведь такие случаи способствуют вовлечению детей в дальнейшую преступную деятельность, – отметила начальник ИДН.
Немаловажной является работа по выявлению подростков в возрасте до 16 лет, которые после 23.00 находятся на улице без сопровождения взрослых. В таких ситуациях дети могут не только совершать правонарушения, но и стать их жертвой.
Также проводится работа с 18 несовершеннолетними, осужденными судом к мерам наказания, не связанным с лишением свободы. За 3 месяца в средне-специальные учебные заведения закрытого типа направлены 6 подростков.
Недавно осуществлена замена наказания 16-летнему юноше, который был осужден к отсрочке исполнения наказания сроком на два года. Однако он нарушал установленные приговором суда ограничения: совершал административные правонарушения, употреблял алкоголь, не находился дома в установленное время. Это привело от отсрочки наказания к реальному сроку. Сейчас юноша находится в местах лишения свободы.
– Сотрудники милиции, педагоги не упускают из вида ребят, которые совершили противоправные деяния, проводят с ними профилактические беседы, стараются вовлекать в занятия по интересам и делают все, чтобы ребенок был максимально занят. Однако не стоит забывать и о контроле со стороны родителей. Если он отсутствует и дети предоставлены сами себе, то до совершения правонарушений и преступлений – один шаг. Мамы и папы не должны быть безразличными к своим детям, – отметила начальник инспекции по делам несовершеннолетних Борисовского РУВД капитан милиции Н.Б. Ермолинская.
ОТ СТАТИСТИКИ – К ФАКТАМ
Дети и алкоголь – страшное словосочетание
Не так давно шестеро подростков в возрасте от 13 до 15 лет, двое из которых девочки, на техническом этаже одного из домов по ул. Гагарина распили два литра пива и бутылку водки. Одной из девочек стало плохо, и она отправилась домой. По пути потеряла сознание, незнакомая женщина вызвала скорую помощь. С диагнозом «алкогольное отравление тяжелой степени» девочку доставили в реанимационное отделение Борисовской ЦРБ. Все дети, причастные к этой ситуации, будут поставлены на учет в ИДН Борисовского РУВД, сейчас с ними проводится индивидуально-профилактическая работа. В стороне не останутся и родители: информация по данному факту направлена в комиссию по делам несовершеннолетних Борисовского райисполкома для принятия мер воздействия.
Отомстил за дельный совет
Несовершеннолетний паренек шел по городу с сигаретой в зубах. Неравнодушный мужчина сделал ему замечание, мол, не стоит курить в столь юном возрасте. Парень не стал благодарить прохожего за неравнодушие, а принял это как оскорбление. Решив отомстить мужчине, юноша порезал колеса в его автомобиле и написал на капоте непристойное слово. Материальный ущерб составил 550 рублей. В отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело, в настоящее время оно направлено в суд Борисовского района.
Научил ребенка уму-разуму
Еще страшнее случаи, когда в противоправном поведении детей задействованы и взрослые. Так, 17-летний юноша со своим взрослым товарищем, будучи в состоянии алкогольного опьянения, решил поздней ночью покататься на чужой машине. Они повредили дверь, проникли в салон и собирались отправиться в «экстремальный вояж», однако были задержаны сотрудниками департамента охраны. Несовершеннолетний уже был судим, и сейчас он находится в местах лишения свободы.
***
На учете в ИНД Борисовского РУВД состоят 192 подростка, 87 из них за употребление алкоголя, одна девушка – за употребление токсических средств. Только совместная целенаправленная работа всех субъектов профилактики может дать положительный результат – уберечь подростка от неверного шага или проступка.

 
 
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Не допустить совершения детьми правонарушений и преступлений, оказать помощь тем, кто уже оступился в жизни. Именно по такому принципу работает инспекция по делам...
 
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