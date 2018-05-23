Бывший директор пинского УКСа осужден за хищение и служебную халатность

Минск, 24 мая. Вынесен приговор бывшему директору УП "Управление капитального строительства города Пинска" за хищение и служебную халатность, сообщила пресс-служба Комитета госконтроля.

Уголовное дело в отношении директора было возбуждено в феврале 2017 года по результатам совместной проверки, проведенной работниками Пинского межрайонного отдела управления департамента финансовых расследований Комитета госконтроля и Пинского межрайонного комитета госконтроля по Брестской области.

Руководитель УКСа с июля 2014 года по сентябрь 2016 года без согласования с вышестоящей организацией начислял себе премии, единовременные и стимулирующие выплаты, материальную помощь. Злоупотребляя служебными полномочиями, он незаконно завладел денежными средствами возглавляемого им предприятия на общую сумму 10,6 тыс. рублей, чем причинил ему ущерб в крупном размере.



На протяжении двух лет директор УКСа устанавливал размеры тарифных окладов работникам предприятия сверх максимально предусмотренных законодательством. Это повлекло незаконную выплату им заработной платы в 60,6 тыс. рублей.



Суд Пинского района и Пинска 23 мая текущего года приговорил бывшего руководителя к лишению свободы на три года шесть месяцев с отбыванием в колонии усиленного режима, с конфискацией имущества и лишением на пять лет права занимать организационно-распорядительные и административно-хозяйственные должности. Он признан виновным в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями в крупном размере и служебной халатности.



Бывший директор предприятия взят под стражу в зале суда.



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Марина Носова, БелаПАН.