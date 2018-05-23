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Бывший директор пинского УКСа осужден за хищение и служебную халатность
24.05.2018 14:55 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 24 мая. Вынесен приговор бывшему директору УП "Управление капитального строительства города Пинска" за хищение и служебную халатность, сообщила пресс-служба Комитета госконтроля.
Уголовное дело в отношении директора было возбуждено в феврале 2017 года по результатам совместной проверки, проведенной работниками Пинского межрайонного отдела управления департамента финансовых расследований Комитета госконтроля и Пинского межрайонного комитета госконтроля по Брестской области.
Руководитель УКСа с июля 2014 года по сентябрь 2016 года без согласования с вышестоящей организацией начислял себе премии, единовременные и стимулирующие выплаты, материальную помощь. Злоупотребляя служебными полномочиями, он незаконно завладел денежными средствами возглавляемого им предприятия на общую сумму 10,6 тыс. рублей, чем причинил ему ущерб в крупном размере.
Марина Носова, БелаПАН.
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Минск, 24 мая. Вынесен приговор бывшему директору УП "Управление капитального строительства города Пинска" за хищение и служебную халатность, сообщила...
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