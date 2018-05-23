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Стало известно, сколько минских общественных бань убыточны

24.05.2018 16:04 — Новости Общества | Tut.by  
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Из восьми минских общественных бань только две показывают убыток. Об этом агентству «Минск-Новости» рассказал директор УП «Городские бани» Анатолий Марченко.


Фото: Станислав Шаршуков, TUT.BY

Еще год назад из восьми действовавших подразделений предприятия рентабельными были только два. Сегодня ситуация улучшилась, утверждает Марченко. По итогам первого квартала этого года УП «Городские бани» получило около 160 тысяч рублей прибыли. Вместе с тем убыточными остаются баня № 12 в 3-м переулке Можайского, 22, и БК «Сокол» на улице Березогорской, 7, в одноименном жилом районе. Убытки от оказания услуг в этих заведениях за январь-март составили около 4 тысяч и 15 тысяч рублей соответственно.

— Основная причина — низкая посещаемость этих двух заведений. Баня № 12 хорошая, два больших общих отделения. Но она не очень удобно расположена: до ближайшей остановки общественного транспорта на улице Халтурина — около 2 километров. Добираться пенсионерам, особенно зимой, непросто. Кроме того, немалых затрат стоит содержание котельной с двумя старыми и энергоемкими водогрейными котлами, которую обслуживают три оператора. Дело в том, что поблизости нет теплотрассы, к которой можно было бы подключиться. В БК «Сокол» два отделения на 68 человек в общей сложности, русская и финская парильни, купели. Но комплекс удален от города на два десятка километров, а в самом жилом районе большая коттеджная застройка со своими банями. Еще нюанс: если другие общественные бани получают тепловую энергию по линии РУП «Минскэнерго» по тарифам Министерства экономики, то для БК «Сокол» поставщиком является УП «Минсккоммунтеплосеть», у которого тарифы выше на 42%, — объясняет Марченко.

Напомним, в 2016 году бани исключили из списка социально значимых услуг и прекратили их бюджетное субсидирование. Поэтому в общественных банях выросли цены.

 
Теги: Минск
 
 
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В 2016 году бани исключили из списка социально значимых услуг и прекратили их бюджетное субсидирование.
 
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