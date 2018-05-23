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Активистка вышла к зданию МВД с плакатом "Сами вы подделка"
24.05.2018 15:54 — Новости Общества | Tut.by
Минчанка Виктория Биран вышла к зданию МВД в столице с плакатом «Сами вы подделка». Так она выразила свое несогласие с недавним заявлением ведомства о людях с нетрадиционной сексуальной ориентацией.
«МВД говорит: «ЛГБТ-сообщество, и вся эта борьба за «свои права», и сам день сообщества — всего лишь подделка!». А я говорю: «Сами вы подделка! Ваша публичная гомофобия, ваши цели устойчивого развития, ваше членство в ООН, ваше соблюдение прав человека — это подделка», —
Кроме снимка на фоне МВД она также сделала несколько кадров у КГБ и Дома правительства в центре столицы.
Как
Виктория Биран известна как одна из основателей проекта MAKEOUT — журнала о гендере и сексуальности, а также особенности их проявления в Беларуси.
Напомним, 20 мая на сайте МВД был размещен комментарий по поводу того, что посольство Великобритании в Международный день борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией вывесило ЛГБТ-флаг. Ведомство назвало борьбу ЛГБТ-сообщества за свои права
Через пару дней глава МИД Беларуси Владимир Макей
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Девушка выбрала еще несколько зданий, где "оскорбляют лично меня и моих друзей".
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