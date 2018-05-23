Минчанка Виктория Биран вышла к зданию МВД в столице с плакатом «Сами вы подделка». Так она выразила свое несогласие с недавним заявлением ведомства о людях с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

«МВД говорит: «ЛГБТ-сообщество, и вся эта борьба за «свои права», и сам день сообщества — всего лишь подделка!». А я говорю: «Сами вы подделка! Ваша публичная гомофобия, ваши цели устойчивого развития, ваше членство в ООН, ваше соблюдение прав человека — это подделка», — объяснила девушка в соцсетях свой поступок.



Фото: facebook.com/vika.biran

Кроме снимка на фоне МВД она также сделала несколько кадров у КГБ и Дома правительства в центре столицы.

Как пишет издание CityDog , девушка — лесбиянка, поэтому заявление МВД она восприняла как личное оскорбление. Она выбрала несколько зданий, «где, как мне кажется, и сидят люди, которые оскорбляют лично меня и моих друзей».





Виктория Биран известна как одна из основателей проекта MAKEOUT — журнала о гендере и сексуальности, а также особенности их проявления в Беларуси.

Напомним, 20 мая на сайте МВД был размещен комментарий по поводу того, что посольство Великобритании в Международный день борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией вывесило ЛГБТ-флаг. Ведомство назвало борьбу ЛГБТ-сообщества за свои права подделкой , как и сами однополые отношения. Там заявили, что «подавляющее большинство белорусов придерживается традиционных семейных ценностей, в том числе христианских», потому заявления подобного рода — вызов этим ценностям.

Через пару дней глава МИД Беларуси Владимир Макей отметил , что «любая структура, делая те или иные заявления, должна думать обо всех последствиях более широкого масштаба».