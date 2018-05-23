ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Активистка вышла к зданию МВД с плакатом "Сами вы подделка"

24.05.2018 15:54 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Минчанка Виктория Биран вышла к зданию МВД в столице с плакатом «Сами вы подделка». Так она выразила свое несогласие с недавним заявлением ведомства о людях с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

«МВД говорит: «ЛГБТ-сообщество, и вся эта борьба за «свои права», и сам день сообщества — всего лишь подделка!». А я говорю: «Сами вы подделка! Ваша публичная гомофобия, ваши цели устойчивого развития, ваше членство в ООН, ваше соблюдение прав человека — это подделка», — объяснила девушка в соцсетях свой поступок.


Фото: facebook.com/vika.biran

Кроме снимка на фоне МВД она также сделала несколько кадров у КГБ и Дома правительства в центре столицы.

Как пишет издание CityDog, девушка — лесбиянка, поэтому заявление МВД она восприняла как личное оскорбление. Она выбрала несколько зданий, «где, как мне кажется, и сидят люди, которые оскорбляют лично меня и моих друзей».


Виктория Биран известна как одна из основателей проекта MAKEOUT — журнала о гендере и сексуальности, а также особенности их проявления в Беларуси.

Напомним, 20 мая на сайте МВД был размещен комментарий по поводу того, что посольство Великобритании в Международный день борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией вывесило ЛГБТ-флаг. Ведомство назвало борьбу ЛГБТ-сообщества за свои права подделкой, как и сами однополые отношения. Там заявили, что «подавляющее большинство белорусов придерживается традиционных семейных ценностей, в том числе христианских», потому заявления подобного рода — вызов этим ценностям.

Через пару дней глава МИД Беларуси Владимир Макей отметил, что «любая структура, делая те или иные заявления, должна думать обо всех последствиях более широкого масштаба».

 
 
Ссылка на источник 61
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Девушка выбрала еще несколько зданий, где "оскорбляют лично меня и моих друзей".
 
Новости дня
Новости общества
 
Як адправіць тэлеграму?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
24.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика