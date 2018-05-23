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Когда пройдут школьные экзамены и смогут ли выпускники встретить рассвет

24.05.2018 16:35 — Новости Общества | Tut.by  
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В этом году выпускные экзамены у девятых классов пройдут 2-го, 5-го и 7-го июня, у одиннадцатых — 1-го, 4-го, 6-го июня. Выпускные вечера планируются на 9 или 10 июня.


Фото: Reuters

Перечень предметов и формы проведения экзаменов остались прежними. Как и в прошлом году, учащиеся 9-х классов будут сдавать три обязательных выпускных экзамена: русский язык (диктант), белорусский язык (диктант), математика (контрольная работа).

Учащимся 11-х классов предстоит сдать четыре выпускных экзамена: математика (контрольная работа), русский или белорусский язык (изложение), иностранный язык (в устной форме), история Беларуси (в устной форме).

У 9-х классов для решения контрольной работы по математике будет четыре астрономических часа, по одному часу — для написания диктанта по белорусскому и русскому языкам. 11-м классам предоставляется пять часов для контрольной по математике, четыре часа — на изложение. Для подготовки устного ответа выпускникам выделяется 30 минут.

Задания будут объявлены по радио и телевидению, после чего они сразу появятся на сайте Министерства образования, рассказала на пресс-конференции заместитель начальника главного управления общего среднего образования Министерства образования Ирина Каржова.

В этом году, по ее словам, в 9 классах белорусских школ обучаются 85 тысяч детей, в 11 классах — 58 тысяч.

Выпускные вечера должны пройти 9 или 10 июня в учреждениях общего среднего образования.

—  В отдельных случаях выпускной вечер может проводиться в учреждениях дополнительного образования детей и молодежи или в учреждении культуры. Но это частные ситуации, когда в школе старой постройки нет актового зала или количество выпускников превышает количество мест в актовом зале, — рассказала консультант главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Лариса Емельянчик.

Продолжительность проведения выпускных вечеров определят директора школ с участием родительских комитетов по согласованию с местными исполнительными и распорядительными органами.

Смогут ли выпускники встретить рассвет? Ответ на этот вопрос четко прописан в приказе Минобра, говорит Лариса Емельянчик.

— Встреча рассвета допускается при условии, что ответственность за выпускников несут педагогические работники и родители.

Если родители планируют забрать детей с выпускного вечера раньше, об этом необходимо уведомить классного руководителя и администрацию школы, рассказала специалист. И желательно — в письменном виде.

 
 
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В этом году выпускные экзамены у девятых классов пройдут 2-го, 5-го и 7-го июня, у одиннадцатых - 1-го, 4-го, 6-го июня. Выпускные вечера планируются на 9 или 10 июня.
 
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