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Чечерские леса просят обновления

24.05.2018 — Новости Общества | Чачэрскi веснiк  
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Жара прошлым летом активизировала в лесах прожорливого короеда. Воздействие насекомых привело к тому, что сплошными рубками было опустошено аж 820 гектаров древесных насаждений. Лесные массивы Чечерщины перенесли немалый стресс и теперь требуют вмешательства человека.
Чечерские леса просят обновления
– Порядка 300 гектаров мы оставляем под естественное восстановление, а 550 – засадим саженцами сосны, ели, дуба и ясеня, – говорит директор спецлесхоза Василий Савошко. – Предпочтение отдается сосне, так как особенности почвы наиболее подходят именно для этого вида. Закончилась ее посадка открытым корневым способом. На одном гектаре размещается около 5 тысяч саженцев. Сейчас в более спокойном режиме проводим посадку закрытым корневым и посевного материала уже требуется в два раза меньше.
Руководитель лесного хозяйства утверждает, что работы ведутся слаженно и своевременно. А вот о негативном влиянии короеда нынешним летом прогнозы делать не спешит. Все покажет время. Одна надежда на небесную канцелярию. Если не будет жары и засухи, лес победит насекомых. В противном случае вновь придется взяться за пилы и топоры.
Ирина ЧУЕНКОВА.

 
 
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Жара прошлым летом активизировала в лесах прожорливого короеда. Воздействие насекомых привело к тому, что сплошными рубками было опустошено аж 820 гектаров...
 
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