Жара прошлым летом активизировала в лесах прожорливого короеда. Воздействие насекомых привело к тому, что сплошными рубками было опустошено аж 820 гектаров древесных насаждений. Лесные массивы Чечерщины перенесли немалый стресс и теперь требуют вмешательства человека.



– Порядка 300 гектаров мы оставляем под естественное восстановление, а 550 – засадим саженцами сосны, ели, дуба и ясеня, – говорит директор спецлесхоза Василий Савошко. – Предпочтение отдается сосне, так как особенности почвы наиболее подходят именно для этого вида. Закончилась ее посадка открытым корневым способом. На одном гектаре размещается около 5 тысяч саженцев. Сейчас в более спокойном режиме проводим посадку закрытым корневым и посевного материала уже требуется в два раза меньше.

Руководитель лесного хозяйства утверждает, что работы ведутся слаженно и своевременно. А вот о негативном влиянии короеда нынешним летом прогнозы делать не спешит. Все покажет время. Одна надежда на небесную канцелярию. Если не будет жары и засухи, лес победит насекомых. В противном случае вновь придется взяться за пилы и топоры.

Ирина ЧУЕНКОВА.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Чечерские леса просят обновления Жара прошлым летом активизировала в лесах прожорливого короеда. Воздействие насекомых привело к тому, что сплошными рубками было опустошено аж 820 гектаров...