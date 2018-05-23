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Чечерские леса просят обновления
24.05.2018 — Новости Общества | Чачэрскi веснiк
Жара прошлым летом активизировала в лесах прожорливого короеда. Воздействие насекомых привело к тому, что сплошными рубками было опустошено аж 820 гектаров древесных насаждений. Лесные массивы Чечерщины перенесли немалый стресс и теперь требуют вмешательства человека.
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Жара прошлым летом активизировала в лесах прожорливого короеда. Воздействие насекомых привело к тому, что сплошными рубками было опустошено аж 820 гектаров...
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