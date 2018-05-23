Нарушить молчание: Услышь своё сердце

«Когда я прочитала проспект по Wen-do, то подумала, что это не мое. Я не чувствовала себя беспомощной, не особо понимала, зачем мне надо услышать свой голос. Заинтересовала перспектива увидеть свои возможности и способность не зависеть от внешних влияний и оценок.

За первые часы занятий я поняла, как страх отключает мозг и делает меня беспомощной. Благодаря тренеру справилась с эмоциями, приняла свое решение, направила страх в нужное русло и получила стопроцентный результат. Это упражнение дало уверенность в том, что внутри у меня есть очень большая сила…»

Алеся.

Тренинг по самообороне и ассертивности Wen-Do проводился в нашем городе второй раз (первый – в декабре 2017 года). Девушки и женщины, желающие избавиться от влияния на их жизнь мнения посторонних, а иногда и близких им людей, пришли 12 мая по указанному адресу. Некоторые из них принимали участие второй раз. И хочется верить, что жизнь многих из них (а лучше – каждой!) начнёт меняться, если они в своей жизни научатся применять полученные на тренинге методики.

Тренинг проводился в рамках проекта «Нарушить молчание…», реализуемого СРО ОО «Белорусская ассоциация молодых христианских женщин» в партнёрстве с УТЦСОН «Тёплый дом» при поддержке программы малых грантов Посольства США в Республике Беларусь.

Юлия ШПАКОВСКАЯ, координатор проекта, заведующая отделением социальной адаптации и реабилитации УТЦСОН «Тёплый дом».