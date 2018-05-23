Первый на Витебщине ветропарк откроют в 2019 году в Лиозненском районе

Первый в Витебской области ветропарк создадут в Лиозненском районе и введут в эксплуатацию к лету 2019 года, сообщил директор компании-инвестора ООО «ВетроВатт» Валерий Александров.

В проект планируют инвестировать около 8 млн долларов заемных средств и собственных ресурсов предприятия. Объем выработки экологически чистой энергии составит около 20 млн кВт/ч в год. Это сопоставимо с годовым объемом потребляемой электроэнергии населенным пунктом с числом жителей около 2 тысяч человек. Вырабатываемая энергия будет поставляться в белорусскую энергосистему.

Основу парка составят две ветроустановки немецкой компании Vensys суммарной мощностью около 6 МВт. Они обладают рядом конкурентных преимуществ. В частности, благодаря использованию в конструкции постоянного магнита ветряки работают бесшумно и энергоэффективно. При этом производитель зеленого электричества намерен максимально использовать сопутствующее оборудование белорусских предприятий, подчеркнул Валерий Александров.

Площадка для установки ветрогенераторов определена в районе деревень Велешковичи, Симаново, Горшево, Емельяново Лиозненского района. Проект предполагает создание трех рабочих мест. Это будут инженеры, которые пройдут обучение в авторизированном центре немецкого производителя.