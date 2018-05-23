ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Первый на Витебщине ветропарк откроют в 2019 году в Лиозненском районе

24.05.2018 17:59 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Первый в Витебской области ветропарк создадут в Лиозненском районе и введут в эксплуатацию к лету 2019 года, сообщил директор компании-инвестора ООО «ВетроВатт» Валерий Александров.

В проект планируют инвестировать около 8 млн долларов заемных средств и собственных ресурсов предприятия. Объем выработки экологически чистой энергии составит около 20 млн кВт/ч в год. Это сопоставимо с годовым объемом потребляемой электроэнергии населенным пунктом с числом жителей около 2 тысяч человек. Вырабатываемая энергия будет поставляться в белорусскую энергосистему.

Основу парка составят две ветроустановки немецкой компании Vensys суммарной мощностью около 6 МВт. Они обладают рядом конкурентных преимуществ. В частности, благодаря использованию в конструкции постоянного магнита ветряки работают бесшумно и энергоэффективно. При этом производитель зеленого электричества намерен максимально использовать сопутствующее оборудование белорусских предприятий, подчеркнул Валерий Александров.

Площадка для установки ветрогенераторов определена в районе деревень Велешковичи, Симаново, Горшево, Емельяново Лиозненского района. Проект предполагает создание трех рабочих мест. Это будут инженеры, которые пройдут обучение в авторизированном центре немецкого производителя.

 
 
Ссылка на источник 71
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Объем выработки экологически чистой энергии составит около 20 млн кВт/ч в год. Это сопоставимо с годовым объемом потребляемой электроэнергии населенным пунктом с...
 
Новости дня
Новости общества
 
Будзем сябраваць з Германіяй
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
24.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика