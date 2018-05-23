Овощи-фрукты со своего огорода: где в Пинске разрешено их продавать

Для желающих легально продать овощи, зелень, ягоды и другую сельхозпродукцию, выращенную на своем земельном участке, в Пинске, помимо рынков, отведены специальные места. Они располагаются у магазинов и универсамов в различных районах города.
Как сообщает
- ул. Черняховского, 34 (в р-не магазина «Рябинушка»);
- ул. Парковая, 146а (в р-не магазина «Санта-38»);
- пр. Жолтовского, 13 (в р-не магазина «Санта -47 «Луги»);
- пр. Жолтовского, 95 (в р-не магазина № 36);
- ул. Первомайская, 160 (в р-не магазина «Санта-41»);
- ул. Первомайская, 173а (в р-не универсама «Пинск»);
- ул. Федотова, 14а (в р-не магазина «Санта-43»);
- ул. Ильина, 8 (в р-не магазина «Санта-37»);
- ул. Костюшко, 44 (в р-не магазина № 38);
- ул. Студенческая, 14а (в р-не магазина «Санта-34»);
- ул. Иркутско-Пинской дивизии, 31-51 (в р-не магазина № 2 «Родны кут»);
- ул. Иркутско-Пинской дивизии, 81 (в р-не универсама «Альбрехтово»).
При этом продавцы должны обязательно иметь справку о том, что продукция действительно выращена ими на своем земельном участке. Ее бесплатно оформляют в исполнительном или распорядительном органе по месту нахождения земельного участка.
Данное разрешение не распространяется на закупщиков овощей и фруктов, которые приобретают сельхозпродукцию для последующей продажи.