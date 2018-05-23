Овощи-фрукты со своего огорода: где в Пинске разрешено их продавать

Для желающих легально продать овощи, зелень, ягоды и другую сельхозпродукцию, выращенную на своем земельном участке, в Пинске, помимо рынков, отведены специальные места. Они располагаются у магазинов и универсамов в различных районах города.

Как сообщает Пинский горисполком , продавать собственную сельхозпродукцию в Пинске разрешено в следующих местах:

ул. Черняховского, 34 (в р-не магазина «Рябинушка»);

ул. Парковая, 146а (в р-не магазина «Санта-38»);

пр. Жолтовского, 13 (в р-не магазина «Санта -47 «Луги»);

пр. Жолтовского, 95 (в р-не магазина № 36);

ул. Первомайская, 160 (в р-не магазина «Санта-41»);

ул. Первомайская, 173а (в р-не универсама «Пинск»);

ул. Федотова, 14а (в р-не магазина «Санта-43»);

ул. Ильина, 8 (в р-не магазина «Санта-37»);

ул. Костюшко, 44 (в р-не магазина № 38);

ул. Студенческая, 14а (в р-не магазина «Санта-34»);

ул. Иркутско-Пинской дивизии, 31-51 (в р-не магазина № 2 «Родны кут»);

ул. Иркутско-Пинской дивизии, 81 (в р-не универсама «Альбрехтово»).

При этом продавцы должны обязательно иметь справку о том, что продукция действительно выращена ими на своем земельном участке. Ее бесплатно оформляют в исполнительном или распорядительном органе по месту нахождения земельного участка.