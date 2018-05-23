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«Голубая планета» собрала ребят на первых занятиях

24.05.2018 — Новости Общества | Чачэрскi веснiк  
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В прошлом году в районном социально-педагогическом центре началась активная работа по оборудованию комнаты психологической разгрузки «Голубая планета».
«Голубая планета» собрала ребят на первых занятиях
Воплощение этой идеи стало возможным благодаря ее одобрению в рамках конкурса местных инициатив проекта «Содействие развитию на местном уровне в Республике Беларусь», который финансируется Европейским союзом и реализуется Программой развития ООН. И вот задуманные планы практически завершены. «Голубая планета» собрала ребят на первых занятиях.
Задумка местных педагогов создать условия для стабилизации психоэмоционального состояния детей действительно удалась, ведь помещение оснащено самым современным спецоборудованием. Среди основных элементов релаксации – акустическая система со звуками природы, ароматическая лампа и многое другое. К примеру, фиброоптический модуль «Солнышко», создающий необычный световой эффект, способствуют зрительной стимуляции. Он позволяет настроиться на положительные эмоции. Уютную успокаивающую атмосферу также создает сенсорный уголок «Зеркальный обман». На тактильную, слуховую и зрительную стимуляцию, развитие воображения поможет настроиться световой стол для рисования песком. Для развития мелкой моторики рук имеются специальные дидактические наборы и кинетический песок, сухой бассейн, который, к слову, оказывает на организм ребенка многостороннее влияние. Световой шар поможет погрузиться в загадочную атмосферу космоса и релакса.
На реализацию инициативы Евросоюз выделил 10388 евро, общий бюджет – 12312 евро.
Прежде всего, «Голубая планета» дает реальную возможность оказать помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В занятиях со специалистом зачастую нуждаются мальчишки и девчонки из замещающих семей или столкнувшиеся с семейными проблемами, а посещение комнаты психологической разгрузки поможет ребятам снять тревожность, отмечают в СПЦ. Вместе с тем, психолог проводит работу и с учащимися, ребятами дошкольного и школьного возрастов, воспитывающимися в обычных семьях. Сотрудниками социально-педагогического центра разработаны профилактические и коррекционные программы по снижению эмоциональной напряженности с использованием оборудования комнаты психологической разгрузки, и первые занятия с детьми уже подходят к завершению. Более того, на базе учреждения состоялся мастер-класс для специалистов СППС из различных учреждений образования района. Таким образом, психологи поделились личным опытом, уделив особое внимание теме современных здоровьесберегающих технологий песочной терапии.
Светлана ДИДКОВСКАЯ.

 
 
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В прошлом году в районном социально-педагогическом центре началась активная работа по оборудованию комнаты психологической разгрузки «Голубая планета». ...
 
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