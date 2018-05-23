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О сроках обращения чеков «ИМУЩЕСТВО»

24.05.2018 — Новости Общества | Единство  
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В период обращения чеков «Имущество» граждане Республики Беларусь имеют право обменять принадлежащие им чеки на акции открытых акционерных обществ, находящиеся в собственности государства. Приобретая акции, гражданин становится акционером и в соответствии с законодательством имеет право участвовать в управлении хозяйственным обществом, в том числе распределении его прибыли, а также продавать, дарить акции.
Обмен чеков «Имущество» на акции осуществляется в отделениях ОАО «АСБ Беларусбанк» по месту жительства, где открыты специальные чековые счета граждан. В настоящее время для обмена на чеки «Имущество» в филиалах ОАО «АСБ Беларусбанк», обслуживающих население Минской области, предлагаются акции 31 акционерного общества различных отраслей промышленности, строительства и иных.
Подробную информацию об обмене можно получить в отделениях банка и на официальном сайте банка www.belarusbank.by по ссылкам «частным лицам — вклады и инвестиции — ценные бумаги — обмен акций предприятий на ИПЧ «Имущество». Сведения об итогах финансово-хозяйственной деятельности обществ и о величине начисляемых дивидендов размещены на Едином портале финансового рынка www.portal.gov.by.

 
 
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