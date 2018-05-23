10 клубных работников, которые занимают разные должности, отличаются по возрасту и опыту работы демонстрировали свои достижения в области культуры и рассказывали о своей деятельности посредством видео презентации, авторских стихов, театрализации.

Во время мероприятия вместе с ведущей Натальей Тишковец конкурс помогала проводить «Царица с волшебным зеркалом», которая соревновалась с претендентами на первое место быть «всех культурней» и «умнее». После конкурса визитки «И швец, и жнец, и на дуде игрец» с участниками провели блиц опрос по направлениям в области хореографии, театра, музыки, изобразительного искусства и фольклора. Третий конкурс назывался «Творческая импровизация». Чтобы узнать номер задания, каждый участник крутил колесо. Им предлагалось спеть караоке, прочитать скороговорки, расшифровать слово «Культработник», из предложенных словосочетаний сочинить гимн профессии, показать творческий этюд, провести игру со зрителем, узнать, что лежит в «черном ящике», прочитать монолог «Люблю свою профессию». В творческом конкурсе «Искры таланта» все проявили себя очень ярко. Зрителям понравился красочный восточный танец в исполнении Натальи Пшигоцкой - руководителя танцевального кружка «Феерия» Зембинского Центра культуры, сатирический монолог в стиле Елены Степаненко от Лидии Комар - руководителя театра миниатюр «Забава» Заболотского сельского Дома культуры; авторская песня Олега Князева - руководителя ВИА «Менестрель-бэнд» и кружка самодеятельной песни «Пилигрим» Лошницкого Центра культуры и досуга в тандеме со своей супругой Эльвирой Князевой. Марина Дерюго - директор Ганцевичского сельского Дома культуры со своей творческой командой удивили сказочной современной постановкой, где поднимались насущные проблемы работника культуры, в конкретном случае директору нужен помощник в творческой работе – художественный руководитель. Заведующая Оздятичским сельским клубом Ольга Градович исполнила песню «Беларусь, мой заранкавы краю». Раиса Павловна Аникеева директор Новоянчинского Дома фольклора приехала на конкурс вместе с участницами ансамбля «Суседкі», чтобы показать местный обряд Троица. Раиса Павловна является хозяйкой единственного в районе Доме фольклора, сберегая традиции, занимаясь любимым делом. Её качества хозяйки, кулинара, вышивальщицы, знают и ценят не только в Борисовском районе, но и в области, республике и за рубежом. Ларцева Екатерина Сергеевна недавно работающая в должности художественного руководителя Неманицкого СДК приехала на конкурс с авторской песней о Беларуси.

Как бы ни было сложно в выборе жюри, своё предпочтение они отдали молодому руководителю народного ансамбля народной песни «Спадчына» Велятичского сельского дома культуры Ивану Мелещенко (Диплом 1 степени), которого поддерживали его коллеги с «кричалками» и растяжкой «В России - Лещенко, а у нас Мелещенко». Диплом 2 степени по праву достался талантливому человеку, одарённому руководителю, начинающему писателю, ремесленнику, который своими руками сделал народные музыкальные инструменты лютню и волынку, автору-песеннику, написавшему гимн работников культуры Минской области Олегу Князеву. Диплом 3 степени у Раптунович Ирины Михайловны – руководителя детской студии изобразительного искусства Печинского городского Дома культуры, которую зрители смогли увидеть и в образе Мэри Поппинс –няни-волшебницы, и в образе примадонны сцены - Аллы Пугачёвой. Директор Ганцевичского СДК Дерюго Марина Анатольевна награждена дипломом в номинации «Артистизм, зрелищность, оригинальное решение». Творческая команда Велятичского сельского дома культуры получила Грамоту за поддержку и помощь в подготовке к конкурсу представителя от учреждения.

Для вручения Дипломов, подарков и подарочных сертификатов отдела идеологической работы, культуры и по делам молодёжи на сцену пригласили членов жюри: директора ГУК «Районный центр народного творчества» Г.Н. Мартинчик; ведущего методиста по драматическому жанру, любительским объединениям и клубам по интересам ГУК «Районный центр народного творчества» Н.А. Ковалевскую; методиста ГУДО «Центр творчества детей и молодежи Борисовского района» Н. Н. Дашкевич, руководителя народного ансамбля «Братка беларус» ГУК РЦНТ О. А. Добровольского. Финальным аккордом мероприятия стала песня «Ах, культработник» в исполнении Олега Князева и всех участников конкурса.