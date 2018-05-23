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Триста детей из Сирии приедут на оздоровление в белорусский "Зубренок"
24.05.2018 19:55 — Новости Общества | Tut.by
Триста детей из Сирии в мае-июне приедут на отдых и оздоровление в Национальный детский образовательно-оздоровительный центр «Зубренок». Деньги на это выделят из резервного фонда президента Беларуси.
Детям будут оказаны санаторно-оздоровительные услуги на базе лагеря, для них подготовлены экскурсионно-культурные и спортивно-массовые мероприятия в Минске и регионах страны.
«Приглашение в Беларусь детей из Сирии направлено на реализацию достигнутых договоренностей по дальнейшему развитию сотрудничества между странами в гуманитарно-образовательной сфере», — сообщает пресс-служба президента.
Сирийские дети приезжают на оздоровление в Беларусь уже не в первый раз. Так,
В августе прошлого года на встрече с министром социальных вопросов и труда Сирии Римой аль-Кадери Александр Лукашенко
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Детям будут оказаны санаторно-оздоровительные услуги на базе лагеря, для них подготовлены экскурсионно-культурные и спортивно-массовые мероприятия в Минске и...
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