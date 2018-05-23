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Триста детей из Сирии приедут на оздоровление в белорусский "Зубренок"

24.05.2018 19:55 — Новости Общества | Tut.by  
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Триста детей из Сирии в мае-июне приедут на отдых и оздоровление в Национальный детский образовательно-оздоровительный центр «Зубренок». Деньги на это выделят из резервного фонда президента Беларуси.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Они видели ужасы войны, но все равно улыбаются». Как отдохнули в Беларуси дети из Сирии

Детям будут оказаны санаторно-оздоровительные услуги на базе лагеря, для них подготовлены экскурсионно-культурные и спортивно-массовые мероприятия в Минске и регионах страны.

«Приглашение в Беларусь детей из Сирии направлено на реализацию достигнутых договоренностей по дальнейшему развитию сотрудничества между странами в гуманитарно-образовательной сфере», — сообщает пресс-служба президента.

Сирийские дети приезжают на оздоровление в Беларусь уже не в первый раз. Так, в августе прошлого года 80 сирийских ребят отдохнули в лагерях «Зубренок» и «Родничок». В январе этого года оздоровление в «Зубренке» прошли 144 ребенка.

В августе прошлого года на встрече с министром социальных вопросов и труда Сирии Римой аль-Кадери Александр Лукашенко предложил разработать программу отдыха, оздоровления и учебы детей из Сирии в Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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Детям будут оказаны санаторно-оздоровительные услуги на базе лагеря, для них подготовлены экскурсионно-культурные и спортивно-массовые мероприятия в Минске и...
 
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