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В Минске подвели итоги конкурса профмастерства WorldSkills Belarus 2018

24.05.2018 16:58 — Новости Общества | БелТА  
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В Минске подвели итоги конкурса профмастерства WorldSkills Belarus 2018
Во время конкурса WorldSkills Belarus 2018

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске подвели итоги республиканского конкурса профессионального мастерства WorldSkills Belarus 2018, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня в профессиональном образовании Беларуси создается ситуация успеха, оно приобретает новый формат, у молодежи появляется возможность развивать траекторию своей карьеры через освоение современных компетенций. Мероприятие объединило усилия промышленников и образования, колоссальную поддержку конкурсу оказали практически все отраслевые министерства, подчиненные организации и предприятия. Это свидетельствует о том, что WorldSkills - это не просто игры, а платформа для взаимодействия", - отметил ректор Республиканского института профессионального образования Валерий Голубовский во время торжественной церемонии закрытия конкурса профмастерства.

Победители были определены в каждой из 37 профессиональных компетенций. Среди золотых призеров WorldSkills Belarus 2018 победитель в номинации "Веб-дизайн и разработка" студент Белорусской государственной академии связи Алексей Крупский. Лучшей в компетенции "Ресторанный сервис" признана студентка Могилевского государственного университета продовольствия Дарья Ерофеенко. В номинации "Эксплуатация сельскохозяйственных машин" первым стал учащийся Смиловичского сельскохозяйственного профессионального лицея Павел Хмельницкий.

Среди серебряных призеров конкурса студенты Полоцкого государственного университета, Брестского государственного технического университета, БНТУ, Витебского государственного технологического университета, учащиеся Новополоцкого государственного аграрно-экономического колледжа, Гомельского государственного профессионально-технического колледжа кулинарии, Минского государственного архитектурно-строительного колледжа, а также работающая молодежь.

Кроме этого, победители были определены в подгруппе JuniorSkills. В числе юниоров, завоевавших золотую медаль движения WorldSkills, победители в номинации "Мобильная робототехника" (возраст 10-13 лет) учащиеся столичной гимназии №10 Матвей Старовойтов и Александр Василевский. В номинации "Графический дизайн" (14-17 лет) золотую медаль завоевал гимназист из Витебска Максим Царев.

Победителей также выбрали в движении DeafSkills, которое объединяет заинтересованных в повышении качества жизни, экономического и профессионального развития глухих в мире. Золото в номинации "Веб-дизайн и разработка" теперь у учащегося Минского государственного колледжа электроники Антона Коротышевского, в номинации "Технология моды" - у учащейся Гомельского государственного профессионально-технического колледжа бытового обслуживания Елены Ковшик.

Церемония закрытия республиканского конкурса профессионального мастерства WorldSkills Belarus 2018 прошла в спортивном комплексе "Велодром" МКСК "Минск-Арена". Представители профильных министерств, подчиненных организаций и предприятий вручили медали победителям в номинациях конкурса, а также памятные призы.-0

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске подвели итоги республиканского конкурса профессионального мастерства WorldSkills Belarus 2018, передает корреспондент БЕЛТА. "Сегодня в...
 
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