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Александр Шишко освобожден от должности замминистра транспорта и коммуникаций
24.05.2018 22:05 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 24 мая. Александр Шишко освобожден от должности заместителя министра транспорта и коммуникаций Беларуси. Соответствующее постановление принято Советом министров 23 мая, сообщает пресс-служба правительства.
Как следует из документа, основанием для увольнения стало "невыполнение ограничений, связанных с государственной службой".
Должность заместителя министра транспорта и коммуникаций Шишко занимал с 8 июня 2010 года.
Александр Лукашенко публично критиковал Минтранс, выступая 24 апреля с ежегодным посланием народу и парламенту.
"В системе Минтранса все чаще возникают вопросы коррупционных проявлений, — заявил он. — Необходимо самым кардинальным образом навести там порядок, причем раз и навсегда. Я честно скажу, что уже близок к тому, чтобы Сивака (министр транспорта и коммуникаций Анатолий Сивак. — БелаПАН.) отправить туда же, куда министра лесного хозяйства (Михаил Амельянович, возглавлявший Минлесхоз, был уволен 15 февраля "за непринятие действенных мер по борьбе с коррупцией и экономическими правонарушениями в подведомственных организациях". — БелаПАН.). И прямо говорю, что ваше министерство жесточайшим образом находится в центре внимания правоохранительной системы в целом".
БелаПАН.
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Минск, 24 мая. Александр Шишко освобожден от должности заместителя министра транспорта и коммуникаций Беларуси. Соответствующее постановление принято Советом...
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