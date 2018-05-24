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Александр Шишко освобожден от должности замминистра транспорта и коммуникаций

24.05.2018 22:05 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 24 мая. Александр Шишко освобожден от должности заместителя министра транспорта и коммуникаций Беларуси. Соответствующее постановление принято Советом министров 23 мая, сообщает пресс-служба правительства.

Как следует из документа, основанием для увольнения стало "невыполнение ограничений, связанных с государственной службой".

Должность заместителя министра транспорта и коммуникаций Шишко занимал с 8 июня 2010 года.

Александр Лукашенко публично критиковал Минтранс, выступая 24 апреля с ежегодным посланием народу и парламенту.

"В системе Минтранса все чаще возникают вопросы коррупционных проявлений, — заявил он. — Необходимо самым кардинальным образом навести там порядок, причем раз и навсегда. Я честно скажу, что уже близок к тому, чтобы Сивака (министр транспорта и коммуникаций Анатолий Сивак. — БелаПАН.) отправить туда же, куда министра лесного хозяйства (Михаил Амельянович, возглавлявший Минлесхоз, был уволен 15 февраля "за непринятие действенных мер по борьбе с коррупцией и экономическими правонарушениями в подведомственных организациях". — БелаПАН.). И прямо говорю, что ваше министерство жесточайшим образом находится в центре внимания правоохранительной системы в целом".
БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 24 мая. Александр Шишко освобожден от должности заместителя министра транспорта и коммуникаций Беларуси. Соответствующее постановление принято Советом...
 
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