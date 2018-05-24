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Лукашенко распорядился выделить средства на оздоровление в Беларуси 300 детей из Сирии
24.05.2018 18:36 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 24 мая. Резервный фонд президента Беларуси выделит средства на финансирование расходов по организации отдыха и оздоровления 300 детей из Сирии в мае—июне в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре "Зубренок". Такое распоряжение Александр Лукашенко подписал 24 мая.
Как сообщает пресс-служба президента, сирийским детям "будут оказаны санаторно-оздоровительные услуги на базе лагеря, для них подготовлены экскурсионно-культурные и спортивно-массовые мероприятия в Минске и регионах страны".
"Приглашение в Беларусь детей из Сирии направлено на реализацию достигнутых договоренностей по дальнейшему развитию сотрудничества между странами в гуманитарно-образовательной сфере", — подчеркнула пресс-служба.
БелаПАН.
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Минск, 24 мая. Резервный фонд президента Беларуси выделит средства на финансирование расходов по организации отдыха и оздоровления 300 детей из Сирии в мае—июне в...
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