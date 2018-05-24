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Хедлайнером крупнейшего минского оупен-эйра A-fest в этом году станет британская певица Sophie Ellis-Bextor

24.05.2018 17:39 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 24 мая. Третий крупнейший в Минске бесплатный оупен-эйр A-fest пройдет в этом году 11 августа, традиционно в Лошицком парке. Его музыкальными хедлайнерами станут белорусская группа "Без билета", вокалист хаус-поп-дуэта Modjo француз Yann Destagnol, а также знаменитая британская поп-певица Sophie Ellis-Bextor. Об этом сообщили 24 мая на пресс-конференции представители пивоваренной компании "Оливария", которая выступает организатором оупен-эйра A-fest.

Как заявил заместитель генерального директора "Оливарии" по маркетингу Тарас Маципура, в прошлом году фестиваль в течение дня посетило порядка 150 тысяч человек, и в этом году, как ожидается, их будет примерно столько же. При этом в момент выступления хедлайнеров возле концертной площадки прогнозируется порядка 40-50 тысяч зрителей.

"Мы не станем гнаться за рекордами. Мы все-таки не музыкальный фестиваль в привычном понимании, а фестиваль европейского отдыха, где можно не только послушать музыку, но еще и поучаствовать в каких-то конкурсах и активностях, просто хорошо пообщаться", — отметил Маципура.

Организаторы заявляют, что поработали над недочетами прошлых фестивалей и учли все пожелания. В этом году посетителям обещают 11 часов музыки и танцев, новые игровые и спортивные площадки, фуд-корт без очередей с обновленным меню, достаточное количество туалетов. При этом пиво "Алiварыя" будет предлагаться по цене три рубля за бокал, будут также фирменный квас и другие безалкогольные напитки.

Фестиваль продлится 11 часов — до 23.00. Организаторы также надеются договориться с городскими властями по поводу дополнительного общественного транспорта и с сотовыми операторами по поводу усиления передачи сигнала.

"С коммерческой точки зрения такой фестиваль — это очень большие издержки для компании, но мы все-таки делаем праздник для Минска, для людей и рассчитываем, что это оценят", — подчеркнул заместитель генерального директора "Оливарии".
Алексей Орешко, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 24 мая. Третий крупнейший в Минске бесплатный оупен-эйр A-fest пройдет в этом году 11 августа, традиционно в Лошицком парке. Его музыкальными хедлайнерами станут...
 
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