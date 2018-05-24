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Своих обладателей нашли призы 69-го тура игры "Удача в придачу!"
24.05.2018 21:30 — Новости Общества | БT
Уже третий год игра "Удача в придачу!" от "Евроопт" доказывает: мечты сбываются! Буквально неделю назад Зоя Рабко из Солигорска положила в свою корзинку "товар удачи" - а уже сегодня держит в руках ключи от собственной квартиры в столице! У Зои Анатольевны четверо внуков, так что пустовать минская квартира точно не будет! Сразу после торжественной церемонии победительница отправилась оценить новые апартаменты по улице Ильянская, 6.
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Каждый вторник "Евроопт" в игре "Удача в придачу!" разыгрывает три автомобиля и квартиру в Минске! И этот вторник не стал исключением - 22 мая своих обладателей нашли...
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