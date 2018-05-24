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В Беларуси стартует акция "Внимание - дети!"

24.05.2018 21:28 — Новости Общества | БT  
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В этом году выпускные вечера с вручением аттестатов проведут 9 и 10 июня в школах и гимназиях. Впервые пройдет республиканский праздник "Последний звонок". Состоится он 30 мая в "Минск-Арене". В нем примут участие выпускники 11-х классов Минска и отличники из регионов. Что касается безопасности школьников, то, как говорят правоохранители, дополнительный контроль не помешает. Кроме того, с начала мая милиция активно проверяет детские оздоровительные лагеря. К этой работе подключились спасатели, Минздрав и местные органы власти. Как планируется, в этом году детские лагеря посетят более 360 тысяч ребят.
 
Теги: Минск
 
 
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