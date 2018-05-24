В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси стартует акция "Внимание - дети!" Сроки сдачи выпускных экзаменов, даты последних звонков и безопасность детей летом. На эти вопросы сегодня ответили представители Министерства образования,...

В этом году выпускные вечера с вручением аттестатов проведут 9 и 10 июня в школах и гимназиях. Впервые пройдет республиканский праздник "Последний звонок". Состоится он 30 мая в "Минск-Арене". В нем примут участие выпускники 11-х классов Минска и отличники из регионов. Что касается безопасности школьников, то, как говорят правоохранители, дополнительный контроль не помешает. Кроме того, с начала мая милиция активно проверяет детские оздоровительные лагеря. К этой работе подключились спасатели, Минздрав и местные органы власти. Как планируется, в этом году детские лагеря посетят более 360 тысяч ребят.