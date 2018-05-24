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Еще дальше от "по пиццот", допинг, стройка на Октябрьской и история главбуха - все за вчера

25.05.2018 07:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Доброе утро!

Последний рабочий день на этой неделе — и наконец долгожданные выходные! Кстати, отправляясь на дачу, не забывайте, что с сегодняшнего дня гаишники будут штрафовать всех за невключенный свет фар. Почему вдруг — объясняем здесь.

ВАЖНОЕ

Страна скоро узнает своих тунеядцев: списки плательщиков полной стоимости коммунальных услуг по декрету № 1 будут готовы к 1 февраля 2019 года. А мы пока узнали, кто сможет претендовать на освобождение от полной оплаты коммуналки и как будут бороться с асоциальными элементами.

В апреле зарплаты белорусов стали еще дальше от заветных «по пиццот» (наверное, потому что в Минске упали). А президент-то поручил восстановить к концу первого квартала среднюю зарплату на уровне 1000 рублей, а в течение года — «превзойти этот показатель»!

Лукашенко серьезно взялся за спортсменов и борьбу с допингом: «Прощения в этом плане не будет». Теперь тем, кого поймают на употреблении, грозят уголовная ответственность и лишение государственных наград, к которым они были представлены за соответствующие спортивные результаты, еще придется возмещать суммы стимулирующих выплат. Попадет и федерациям.

А еще президент вчера выступил на «Минском форуме»: «Зачем нам надо, чтобы люди погибали? Давайте сохраним это. Вся беда в том, что нынешнее поколение, да и мое, забыли, что такое война. Мир настолько хрупкий, что один неверный шаг — и полыхнет страшная война. И никто не будет говорить о причинах, кто виноват, мы будем убивать друг друга. Зачем?»

На Октябрьской начали строить бизнес-центр — на месте музея ВОВ. Проект его, напомним, получил неоднозначные отзывы в архитектурной среде, тем не менее компания-застройщик его согласовала и получила разрешение на строительство. Белорусский союз архитекторов планирует еще побороться за площадь.

Печальная новость. На 51-м году жизни умер основатель компании «Онега», известный белорусский бизнесмен Сергей Метто — и мы собрали его лучшие цитаты. «Нужно все время двигаться и развиваться. Бизнес, как велосипед: если останавливаешься — падаешь». R.I.P.


Ну, а что в мире? Вчера международная следственная группа заявила о принадлежности «Бука», сбившего самолет MH17 в 2014 году в Украине, России. Россия ответила: ни один зенитный ракетный комплекс Вооруженных сил Российской Федерации никогда не пересекал российско-украинскую границу. Да и вообще — Путин обещал признать итоги расследования по малайзийскому Boeing на Донбассе, только если Россия сама будет принимать в нем полноценное участие.

А Дональд Трамп отменил встречу с Ким Чен Ыном. Причина — в недавних «злых и откровенно враждебных высказываниях» Кима. Посмотрим, что будет дальше.

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Вот у нас история, которая может стать началом крупного «ператраха». В Шумилинском районе главбухов вынуждали подделывать документы, чтобы дать людям зарплаты. А потом возбуждали уголовное дела и выносили решения об огромных штрафах. «Денег на выплаты получки сотрудникам не хватало. Но есть поручение государственных органов, что всем работникам необходимо обеспечить своевременную выплату зарплаты. И руководство все время говорило: „Любой ценой закрываем зарплату!“. Нас просили делать справки об исполнении обязательств перед ФСЗН и т.д.». Шумилинский район — вообще один из самых проблемных по выплате зарплаты, больше половины сельхозорганизаций в этом регионе не смогли в мае погасить долги перед людьми. Президент вчера объявил за это замечание губернатору Шерстневу.

Смотрите, какой интересный белорусский гаджет мы нашли: это электронный стетоскоп и мобильное приложение, которые анализируют звуки легких и опознают болезни. Рассказываем, как он работает и кому нужен.

Снова вспомнили позорное выступление белорусов на ЧМ по хоккею в Дании — это был худший наш чемпионат в истории. И вот мы задались вопросом об эффективности нашей системы и сравниваем ее с четырьмя европейскими командами, которые долгое время показывали схожие с нами результаты, — Норвегией, Швейцарией, Данией и Францией. Интересные результаты получились.


Полетали над «Великим камнем», посмотрели, как индустриальный парк выглядит с высоты и что изменилось на стройплощадке за последние полгода. Проект-то важный: до 50 млрд долларов в год должен стране приносить. Но, похоже, еще нескоро. Зато скоро откроют минский стадион «Динамо». На его реконструкцию ушло шесть лет и около 200 миллионов долларов — и мы увидели, как там по ночам тестируют освещение. Помните, какие там мачты смешные?

Посмотрели 2-минутный мультфильм «Культурная спадчына Беларусi», который создал 9-летний мальчик Миша из третьего класса одной из минских школ. Хотел поучаствовать в школьном конкурсе, а учителям работа не понравилась: «Культурная спадчына Беларусi» не прошла даже первый этап отбора учительской комиссии. А вы что скажете? Нам вот за Мишу обидно.

Все новости четверга, 24 мая

Кстати. Минские — и не только — магазины в выходные будут продавать товары со скидками. Сэкономить можно до 60% — не теряйтесь! Или можно отоспаться — очень полезно для здоровья.

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Теги: Новости, Минск
 
 
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Последний рабочий день на этой неделе - и наконец долгожданные выходные! Кстати, отправляясь на дачу, не забывайте, что с сегодняшнего дня гаишники будут штрафовать...
 
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