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Зонтики не пригодятся. Погода в Витебске в выходные
25.05.2018 07:55 — Новости Общества | Tut.by
Хорошая новость: неделя дождей закончилась, и нас ждут солнечные, довольно теплые выходные! Такой оптимистичный прогноз дает
В субботу, 26 мая, температура воздуха ночью +10…12 °С, днем +18…20 °С. Без осадков.
В воскресенье, 27 мая, воздух прогреется до +22 °С. Зонтики также не пригодятся.
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Хорошая новость: неделя дождей закончилась, и нас ждут солнечные, довольно теплые выходные!
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