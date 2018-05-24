ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Александр Лукашенко разрешил банкам продавать проблемные долги со скидкой‍

25.05.2018 — Новости Общества | Варяг-пресс  
Размер текста:
A
A
A
Александр Лукашенко разрешил банкам продавать проблемные долги со скидкой‍

Вчера, 24 мая, Президентом Беларуси был подписан Указ №200 «О реструктуризации задолженности и прекращении обязательств», расширяющий инструментарий банков в части возможности реструктуризации задолженности юридических лиц.

Документ ориентирован на устранение ограничений, препятствовавших банковским учреждениям эффективно работать с задолженностями проблемных заемщиков соответствующей категории. Одним из подобных препятствий являлось отсутствие возможности продавать долги компаний с дисконтом, т.е. по цене, которая ниже фактической задолженности предприятия перед кредитором.

 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вчера, 24 мая, Президентом Беларуси был подписан Указ №200 «О реструктуризации задолженности и прекращении обязательств», расширяющий инструментарий банков в части...
 
Новости дня
Новости общества
 
Юных археолагаў выхоўваюць у смаргонскім дзіцячым садку №13
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Варяг-пресс
Герой працы
Газета Авангард
Народны голас
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Прамень
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика