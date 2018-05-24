Александр Лукашенко разрешил банкам продавать проблемные долги со скидкой‍

Вчера, 24 мая, Президентом Беларуси был подписан Указ №200 «О реструктуризации задолженности и прекращении обязательств», расширяющий инструментарий банков в части возможности реструктуризации задолженности юридических лиц.



Документ ориентирован на устранение ограничений, препятствовавших банковским учреждениям эффективно работать с задолженностями проблемных заемщиков соответствующей категории. Одним из подобных препятствий являлось отсутствие возможности продавать долги компаний с дисконтом, т.е. по цене, которая ниже фактической задолженности предприятия перед кредитором.