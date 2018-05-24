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Лучше не бывает. Погода в Гомеле в выходные
25.05.2018 09:04 — Новости Общества | Tut.by
Май продолжает свое образцово-показательное выступление. В ближайшие выходные нас ожидает чудная погода.
Итак,
В воскресенье — то же самое, только без ветра.
Хороших выходных!
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Май продолжает свое образцово-показательное выступление. В ближайшие выходные нас ожидает чудная погода.
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