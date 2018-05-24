Лучше не бывает. Погода в Гомеле в выходные

Май продолжает свое образцово-показательное выступление. В ближайшие выходные нас ожидает чудная погода.





Итак, по данным «Белгидромета» , в субботу будет ясно, но достаточно ветрено, тепло — +22°С.

В воскресенье — то же самое, только без ветра.

Хороших выходных!