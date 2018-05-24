"Град в Верхнедвинске можно считать аномалией". Синоптики пояснили, почему так часто идет град

С начала мая новостные ленты заполонили сообщение о граде, выпавшем в разных регионах страны. В Волковыске, например, зафиксировали град размером 4−5 сантиметров, в Бресте — с перепелиное яйцо. Сыпал он в Полоцке, Новополоцке, Слониме, Логойске. А в Верхнедвинске и вовсе укрыл белым ковром улицы, дороги и поля. О том, почему град так активен, TUT.BY рассказали синоптики и климатологи.



В среду Верхнедвинске град укрыл улицы, дороги и поля. Фото предоставлено читателем TUT.BY

В Белгидромет поясняют: в мае-июле град для Беларуси — привычное явление. В это время обычно тепло, много гроз и влаги в атмосфере. Все это приводит к тому, что формируются мощные кучево-дождевые облака, из них уже сыплет град.

— В среду, например, град выпал в Слуцке, Нарочи, Березинском заповеднике, — перечисляет Александр Беганский, начальник службы метеорологических прогнозов. — То, что это природное явление повторяется так часто в разных местах, для данной поры года — обыденность. А вот недавний град в Верхнедвинске можно считать аномалией. Почему? Из-за количества. У нас иногда зимой нет такого количества снега, сколько тут выпало града.

Обычно, говорит специалист, град засыпает небольшую территорию. В пределах Минска, предположим, он может выпасть на одной улице, а на соседней, через квартал, — нет.

— А тут, видимо, было очень мощное и большое по площади грозовое облако, — отмечает Александр Беганский.

— Откуда оно взялось?

— Если во вторник температуры в стране были 18−23ºС, то в среду уже 20−27ºС, — отвечает специалист. — При такой температуре формируется достаточно энергии для образования кучево-дождевых облаков. К тому же, в среду по Беларуси проходил атмосферный фронт. А это так же влияет на активную грозовую деятельность и град.

Почему в Верхнедвинске, где в среду было 21−22 ºС, града оказалось так много, объяснить, говорит синоптик, сложно. Возможно, свою роль тут сыграли какие-то местные особенности климата и дополнительный источник влаги.

Ответить, стал ли этот град рекордсменом, нельзя. Подобных наблюдений не ведется. А вот по размерам он явно не лидер. Самый большой большой град в истории метеонаблюдений в Беларуси был 11 июля 1953. Тогда в Браславском районе землю укрыли градины диаметром 8−10 сантиметров.

— Тогда на больших площадях пострадали зерновые, отмечены случаи гибели птиц и крупного рогатого скота, — рассказывают в отделе климата Белгидромет.

По словам климатологов, град в одном и том же месте, например, городе, явление не ежегодное, случается 6−7 раз в десяток лет.

— Он бывает неблагоприятным — диаметром 6−19 миллиметров и опасным — от двух сантиметров и больше, — поясняют специалисты. — Диаметр недавнего града в Полоцке как раз был 2,7 сантиметра. Данное явление считается опасным.

Кстати, град, размеры которого больше двух сантиметров, в одном месте случается раз в 40−50 лет. Хотя в среднем по стране 4−5 раз в год.