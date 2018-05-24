Открыла заседание заместитель директора по учебно-методической работе Т.Э. Левоцкая. Также были заслушаны выступления методиста Л.А.Виторской, преподавателей О.Ю.Синкевич, С.П.Рабцевич, О.А.Алпатовой, Л.А. Пилипенко.
|
Преподаватели обменялись опытом
25.05.2018 — Новости Общества | Единство
Открыла заседание заместитель директора по учебно-методической работе Т.Э. Левоцкая. Также были заслушаны выступления методиста Л.А.Виторской, преподавателей О.Ю.Синкевич, С.П.Рабцевич, О.А.Алпатовой, Л.А. Пилипенко.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В филиале БНТУ «БГПК» состоялось заседание областного учебно-методического объединения преподавателей общетехнических учебных дисциплин колледжей Минской...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)