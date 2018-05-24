Всему виной весна?..

В соответствии с заключенным договором вывоз мусора должен осуществляться каждый понедельник, за что сельчане ежемесячно платят. Однако по факту график не соблюдется, а вывоз хозяйственно-бытовых отходов осуществляется только раз или два в месяц.

По словам заместителя директора по жилищным вопросам УП «Жилье» В.В. Потапенко, вывоз ТКО по маршруту Веселовского сельсовета еженедельно по понедельникам осуществляет мусоровоз с задней загрузкой. Возможные отклонения от графика в д. Звиняты возникли по причине отсутствия подъездных дорог в период весенней распутицы.

– Вес мусоровоза с полной загрузкой составляет около 19 тонн. По пути его следования неоднократно приходилось применять тяжелую технику для буксировки, – рассказали в УП «Жилье». – За услугу по вывозу ТКО, оказанную не в полном объеме, работники абонентского отдела производят перерасчет, необходимо обращаться к ним.

Маргарита КОРОЛЬ