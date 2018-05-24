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Хороша автолавка, подводит лишь доставка

25.05.2018 — Новости Общества | Единство  
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По словам гражданина, магазин «на колесах» имеет хороший ассортимент, радуют и его цены, которые не отличаются от представленных в стационарных магазинах. Проб-лема заключается в несвоевременном приезде автолавки. В последний раз ее пришлось ждать около двух часов.
Ситуацию прокомментировала председатель Лошницкого сельского Совета И.В. Гирук.
– Новый автомагазин, обслуживающий территорию Лошницкого сельсовета, начал свою работу в срочном порядке в марте текущего года, поскольку предыдущие перестали удовлетворять спрос населения в полной мере, – отметила Ирина Васильевна. – С наступлением дачного сезона число покупателей значительно увеличилось, в связи с чем образовались задержки на маршруте. В ближайшее время автолавка начнет работу по новому графику, который проходит согласование.

 
 
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На «горячую линию» газеты «Адзінства» обратился житель д. Малые Негновичи, неудовлетворенный работой автолавки.
 
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