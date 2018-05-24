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Сегодня взорвут треснувший мост над Припятью

25.05.2018 — Новости Общества | Варяг-пресс  
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Сегодня взорвут треснувший мост над Припятью

Мост через реку Припять, расположенный между городами Туров и Житковичи, в коем в конце минувшего года была обнаружена трещина, сегодня, 25.05.2018 будет взорван, о чем проинформировали в МЧС Беларуси.

Между тем, сотрудниками ведомства проведены работы по направлению Припяти в иное русло, а под самим треснувшим мостом насыпана специальная площадка, куда будут рушиться обломки взорванной балки мостовых конструкций.

Сегодня взорвут треснувший мост над Припятью

Сегодня взорвут треснувший мост над Припятью

Сегодня взорвут треснувший мост над Припятью

С утра 25.05.2018 строительная техника на объекте отводится в безопасное место, а саперы приступили к закладке взрывчатки по всей протяженности треснувшей балки.

Сегодня взорвут треснувший мост над Припятью

Сегодня взорвут треснувший мост над Припятью

Как ранее сообщалось, трещина в конструкции моста между Туровым и Житковичами на Припяти была обнаружена в декабре минувшего года. Мост был закрыт для пешеходов и транспорта.

Сегодня взорвут треснувший мост над Припятью

Фото БЕЛТА.

 
 
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Мост через реку Припять, расположенный между городами Туров и Житковичи, в коем в конце минувшего года была обнаружена трещина, сегодня, 25.05.2018 будет взорван, о чем...
 
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