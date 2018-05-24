Сегодня взорвут треснувший мост над Припятью

Мост через реку Припять, расположенный между городами Туров и Житковичи, в коем в конце минувшего года была обнаружена трещина, сегодня, 25.05.2018 будет взорван, о чем проинформировали в МЧС Беларуси.

Между тем, сотрудниками ведомства проведены работы по направлению Припяти в иное русло, а под самим треснувшим мостом насыпана специальная площадка, куда будут рушиться обломки взорванной балки мостовых конструкций.













С утра 25.05.2018 строительная техника на объекте отводится в безопасное место, а саперы приступили к закладке взрывчатки по всей протяженности треснувшей балки.









Как ранее сообщалось, трещина в конструкции моста между Туровым и Житковичами на Припяти была обнаружена в декабре минувшего года . Мост был закрыт для пешеходов и транспорта.





Фото БЕЛТА.