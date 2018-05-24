К 100-летию пограничной службы



Вековая история пограничной службы Беларуси знает немало знаменательных дат и событий, легендарных имен и героических поступков.

Мы гордимся теми, кто проливал кровь во имя жизни будущего поколения в лихолетья Гражданской войны и суровые годы Великой Отечественной, гордимся теми, кто в наше время надежно стоит на защите рубежей нашей Родины и уважаем за присущие такие общечеловеческие ценности, как воинский долг, верность народу, героизм, мужество, стойкость, патриотизм, преданность своему делу.

– Пинский пограничный отряд – это активно развивающаяся часть системы органов пограничной службы, – рассказывает начальник Пинского пограничного отряда полковник Андрей Викторович ВОЛКОВ. – Военнослужащие идут в ногу со временем, постоянно используя в служебной деятельности новейшие технологии, разработки и системы. Когда границу охраняют такие люди, можно быть уверенным в том, что они не допустят на белорусскую землю никого, кто придет сюда с недобрыми намерениями.

Пинский пограничный отряд охраняет участок границы протяженностью почти 300 километров. Особенностью Полесского региона является пресеченная лесисто-болотистая местность. А зачастую тропы пограничников проходят по труднопроходимым местам, именно поэтому в Пинском погранотряде в охране границы используется техника высокой проходимости.

Уже несколько лет на вооружении состоят у пограничников квадроциклы. С их появлением на пограничных заставах и постах пограничному наряду не составляет труда беспрепятственно, а главное быстро добраться до любой точки на охраняемом участке. Неприхотливая в эксплуатации техника позволяет выполнять пограничникам разные задачи: проверка режима границы, выезд по сработке сигнализационного комплекса, преследование и задержание нарушителей границы и другое.

Еще один совершенно новый образец военной техники – это грузовой автомобиль МЗКТ. Он был разработан специально для пограничной службы исходя из всей специфики выполняемых задач. Придя на смену легендарному ГАЗ-66, не менее эффективно используется в повседневной служебной деятельности подразделений границы для доставки пограничных нарядов или необходимых имущества и грузов.

На участке, охраняемом Пинским погранотрядом, находятся два заказника республиканского значения – «Ольманские болота» и «Средняя Припять» – большая часть этой местности. Обширные территории, в большей степени, в Столинском районе занимают верховые болота и здесь пограничники не обходятся без особенной техники. На данных направлениях пограничники используют в охране границы болотоход. В 2011 году автопарк погранотряда пополнился первым болотоходом «Роса», что стало большим подспорьем при выполнении задач по охране рубежей страны. Позже был приобретен еще один аналогичный вездеход на пневматических подушках. А совсем недавно на вооружение пограничников поступили два принципиально новых болотохода «МазМан». Данная техника позволяет с легкостью преодолеть самые труднопроходимые районы – разлитые поймы, топкие болота и даже такие водные препятствия, как реки и озёра.

К слову, вооружение и техника сегодня позволяют сотрудникам Пинского погранотряда эффективно выполнять задачи по охране Государственной границы.

На территории Столинского района пограничники представлены пограничной комендатурой «Речица», в состав которой входят пограничные заставы «Городная», «Речица», «Ольманы» и резервная, а также два поста – «Мутвица» и «Хиничев». Последние находятся на территории Мерлинских хуторов. И путь к ним неблизкий. Наиболее часто на данном направлении нарушителями являются нелегальные сборщики дикоросов и браконьеры. С последними ситуация порой складывается весьма драматически. Нередки случаи, когда браконьеры, уходя от задержания, открывают по защитникам границы огонь из оружия. Но впоследствии задерживаются и несут уголовную ответственность за совершённое преступление.

В пограничной комендатуре «Речица» служат ребята-срочники из всех уголков Беларуси, но большинство составляют всё же жители Брестчины. Очень часто здесь проходят службу уроженцы Столинского района. Одним из них является водитель автомобиля специального назначения рядовой Дмитрий Чиникайло из Ольшан. Юноша не скрывал своего желания служить в элитных подразделениях, вёл здоровый образ жизни, занимался физкультурой и следил за своим здоровьем, поэтому его и выбрали для прохождения службы в органах пограничной службы. Дмитрий считает, что каждый мужчина должен служить в армии. Ведь это становление мужественности, ответственности перед самим собой, перед близкими, сослуживцами.

С положительной стороны отмечаются руководством и наши земляки, которые решили нести службу по контракту. Один из них – техник резервной погранзаставы прапорщик Дмитрий Буховецкий (служит с 2015 года) и старший инспектор 5-й пограничной заставы «Речица» старший прапорщик Сергей Симончик (служит с 2010 года). Они неоднократно участвовали в задержаниях нарушителей государственной границы и товаров, и материальных ценностей.

Новые поколения будут и впредь сохранять и приумножать славные традиции старшего поколения, будут служить примером в ратном труде молодых воинов, с честью выполнять свой воинский долг, останутся надежными защитниками государственных интересов нашей родной Беларуси и её народа.

Александр НИКИФОРЕНКО

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