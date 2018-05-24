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Вольная борьба — выбор Ивана Соколовского
25.05.2018 — Новости Общества | Чачэрскi веснiк
Ярость в глазах, храбрость в сердце, доброта в душе. Так говорят о настоящих мужчинах, готовых следовать выбранному делу. Встретившись с Иваном Соколовским, сразу замечаешь эти характерные черты.
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Ярость в глазах, храбрость в сердце, доброта в душе. Так говорят о настоящих мужчинах, готовых следовать выбранному делу. Встретившись с Иваном Соколовским, сразу...
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