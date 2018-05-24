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Вольная борьба — выбор Ивана Соколовского

25.05.2018 — Новости Общества | Чачэрскi веснiк  
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Ярость в глазах, храбрость в сердце, доброта в душе. Так говорят о настоящих мужчинах, готовых следовать выбранному делу. Встретившись с Иваном Соколовским, сразу замечаешь эти характерные черты.
Вольная борьба — выбор Ивана Соколовского
Наверное, с первых шагов на борцовском ковре чечерянин понял, что спорт станет для него призванием. Еще в начальной школе он пришел в секцию к Василию Перникову, где опытный тренер научил побеждать, не сдаваться, добиваться своих целей. Когда одноклассники сидели за компьютером или смотрели телевизор, увлеченный парень осваивал первые приемы. Он упорно занимался, чтобы добиться успеха. Многочисленные соревнования давали бесценный опыт, в поединках с соперниками Иван становился сильнее, а в этом году выполнил норматив мастера спорта Республики Беларусь по вольной борьбе. Напомним, наш борец завоевал бронзу в весовой категории 74 килограмма на чемпионате страны. В схватке за третье место он не оставил шансов сопернику из Гродно, выиграв со счетом 10-0.
После окончания профлицея Иван работает механизатором в ДЭУ-46 и продолжает тренироваться в свободное время. Нелегко после напряженного трудового дня еще несколько часов потеть с гантелями и оттачивать технику. Однако спортзал он старается посещать пять раз в неделю, ведет здоровый образ жизни, поэтому находится в прекрасной форме. К такой дисциплине привык с детства и продолжает совершенствоваться сейчас. У борца стальные мышцы, железная воля, быстрая реакция – все, что нужно для победы. Занятия с ним проводит Андрей Кудинов, который помогает готовиться к соревнованиям. Каждый раз, выходя на поединок с соперником, нужно правильно выбирать тактику – многое зависит от нее. Только в этом году атлет около десяти раз представлял наш район на различных состязаниях. Бороться случалось с хорошо подготовленными противниками, поэтому на ковре полностью выкладывался.
В этом году Иван решил взять еще одну вершину – поступить в Гомельский государственный университет им.Ф.Скорины на факультет физического воспитания. Предстоящая вступительная кампания станет очередной ступенькой в его яркой биографии.
Лидия ХОРОШИЛОВА.

 
Теги: Гродно
 
 
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Ярость в глазах, храбрость в сердце, доброта в душе. Так говорят о настоящих мужчинах, готовых следовать выбранному делу. Встретившись с Иваном Соколовским, сразу...
 
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